Ukrayna basını Fenerbahçe'de Arda Güler'e hayran kaldı, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu! "Tarihi utanç! 17 yaşındaki çocuk..."

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, Polonya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Krakov'da bulunan Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı.

Temsilcimizin gollerini 23. dakikada Arda Güler ve 45+2'de Willian Arao attı. Dinamo Kiev'de Zabarnyi 66. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip maçı 10 kişiyle tamamladı.

LİDERLİK AVANTAJIYLA TUR ATLADI

Fenerbahçe, grupta son haftaya Rennes ile aynı puanda (11) ve averaj farkıyla lider olarak girmişti. Rennes, evinde AEK Larnaca ile 1-1 berabere kaldı. Dinamo Kiev'i mağlup eden Fenerbahçe grubu puan farkıyla lider tamamladı.

Haberin Devamı

B Grubu'nda 6 maç sonunda grubunu 14 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunu pas geçerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. 12 puanlı Rennes play-off turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlardan biriyle karşılaşacak.

5 puanla grubu üçüncü sırada bitiren AEK Larnaca, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek. 1 puanlı Dinamo Kiev'in Avrupa serüveni sona erdi.

JORGE JESUS TARİH YAZIYOR

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig 'de olduğu gibi Avrupa'da da harika bir performans gösteren Fenerbahçe , Dinamo Kiev'i de mağlup ederek Kupa 2'de grubunu zirvede tamamladı ve Son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti.

Jesus, Sarı-Lacivertliler'in Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Kanarya, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.

REKORLARIN SEZONU

Fenerbahçe ayrıca, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını namağlup tamamladı. Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen sarı lacivertliler, (7G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURDU

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını doldurdu. B Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro Gelir elde etti.

ARDA GÜLER RESİTALİ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası esti. Yetenekli oyuncu, 2 golle kazanılan Dinamo Kiev maçında 1 gol ve 1 asistle oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

Dinamo Kiev karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo ikilisini tercih eden 68 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Arda Güler'i, sol kanatta ise Lincoln Henrique'yi görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev deplasmanında ilk 11'de görevlendirildi. Jorge Jesus, bu sezon ligde ilk 11'de hiç oynatmadığı 17 yaşındaki oyuncuyu, Avrupa'da 3. kez başlangıç kadrosunda değerlendirdi. Arda, bu sezon 3. kez ilk 11 deneyimini yine bir Avrupa deplasmanında Dinamo Kiev'e karşı yaşadı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ, JORGE JESUS ÖPEREK KUTLADI

Mücadelenin 23. dakikasında Arda Güler, temsilcimizi önce geçiren golü kaydetti. Böylece 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu. Golden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un, genç yıldız adayını yanaklarından öperek kutlaması dikkat çekti.

Haberin Devamı

ASİST DE YAPTI, BELLINGHAM'I GERİDE BIRAKTI

İlk yarısının son dakikasında Arao'nun golünde köşe vuruşunu kullanan Arda Güler, Jude Bellingham'ı (19 yaş 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

GOLÜNÜ ATTI, ANNESİNE MESAJ GÖNDERDİ

Arda Güler, Dinamo Kiev'e attığı golün sevincinde, "Annecim seni çok seviyorum" yazısının yer aldığı tişörtü kamera ve tribünlere gösterdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, yine annesinden bahsetti.

"Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet. Grubu lider bitirdik. Çok iyi çalışmıştık, grubu lider bitirdiğimiz için çok mutluyum. Annem iki ay önce kalbimden ameliyat olmuştu. Ondan sonra futbola odaklanmam zor olmuştu. O zaman kendime bir söz vermiştim ilk golümü ona armağan edeceğim diye, motivasyonumu böyle yakaladım. Bu yüzden golü anneme armağan ettim. Gol anında belki önüme düşer diye oraya gittim ve top önüme düştü. Arao'nun golüyle ilgili bana bu sabah gol atacağımı söyledi, ben de ona 'Sen niye atmıyorsun?' dedim. 'Benim ihtiyacım yok ama sen gol atacaksın' dedi. İkimiz de gol attık."

Haberin Devamı

"JORGE JESUS BENİMLE ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR"

"Çok şükür grubu lider bitirdik. Gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçeli olsun olmasın beni destekleyen çok insan var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bazen oynuyorum bazen oynamıyorum ama hep çok çalışıyorum. Hocama da teşekkür ediyorum benimle özel olarak ilgileniyor."

UKRAYNA BASINI: 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YERİN DİBİNE SOKTU, TARİHİ UTANÇ

Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'ye boyun eğerek Avrupa macerasını noktalamasına geniş yer veren Ukrayna basınından özellikle Sport24, Mircea Lucescu ve öğrencilerini ağır sözlerle eleştirdi.

Sport24, "Fenerbahçe mağlubiyetiyle Dinamo Kiev, Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk, Kievlileri yerin dibine soktu" sözleriyle Arda Güler'i yüceltirken Ukrayna temsilcisini eleştirdi.

Haberde ayrıca, "Dinamo Kiev için sahadaki ana problem Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu teknik kapasitesini göstererek düzenli olarak heyecan yarattı. 23. dakikada perdeyi açan golü attı. Valencia, Popov ve Bushchan'ın ceza sahası içinde yaşadığı karambolden çıkan top, 'çocuk' Arda Güler'in tek vuruşuyla ağlarla buluştu. Genç oyuncu, kullanılan kornerde Arao'nun attığı golde de asiste imza attı." denildi.

UĞUR MELEKE: ARDA GÜLER'İN TOPA HER DOKUNUŞU ÖZELDİ

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke ise bugün yazısının son bölümünde Arda Güler'in performansına ayrı bir parantez açtı.

Meleke, "Krakow’daki ciddiyet sınavını başarıyla veren Fenerbahçe’de bir isme ekstra parantez açmak lazım: 17 yaşında bir çocuğun 100 milyon euroluk Dinamo Kiev deplasmanında bir gol-bir asistle kader tayin etmesi muazzam. Arda Güler dün gece bir-iki kritik top kaybı yaptıysa da sahada kaldığı bir saat boyunca farkını hep hissettirdi. Topa her dokunuşu özeldi. Ve bu özel dokunuşların ikisiyle Fenerbahçe’yi, iki katı değerindeki Rennes’in önünde Mart’a taşıyan adam oldu. Tebrikler Arda. Tebrikler Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor. Daha yürüyecek çok yolumuz var." yorumunda bulundu.