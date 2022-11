Michy Batshuayi'den çok konuşulan paylaşım! "Gol atamamamın tek nedeni..."

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçının ardından yaptığı esprili paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.

Sarı lacivertli formayla kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Belçikalı oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından önü yırtık kramponunu paylaştı ve "Gol atamamamın tek nedeni" yazdı.

Yetenekli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde 100 binden fazla beğeni aldı.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Jorge Jesus yönetiminde hem UEFA Avrupa Ligi hem de Spor Toto Süper Lig'de muhteşem bir performans sergileyen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi son dönemdeki performansıyla taraftarların gönlüne girdi.

İstanbulspor karşısında 18, 49 ve 88 dakikalarda hat-trick yapan Batshuayi, Fenerbahçe'deki yüksek performansını sürdürdü. Yıldız oyuncu, bu sezon 6. Süper Lig maçında 5 gole ulaştı. Avrupa Ligi'nde ise 5 kez sahaya çıkan Batshuayi, 3 kez ağları sarstı.

SÜPER LİG'DE BİR İLK YAŞADI

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 39 maça çıkan ve 19 kez ağları havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, ilk kez kafa golüyle tanıştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde yaptığı kafa vuruşuyla takımının 3. golünü kaydeden Batshuayi, Süper Lig'de ilk kafa golünü atmış oldu.

5.5 YIL SONRA BAŞARDI

Karşılaşmayı hat-trick ile tamamlayan Batshuayi, 5.5 yıl sonra bir maçta 3 gol attı. Yıldız oyuncu, bu sezon her 60 dakikaya 1 gol sığdırmayı da başardı.

Only reason why I didn't score tonight 👀😂😂 help @adidasfootball pic.twitter.com/kBsFOwPOYT