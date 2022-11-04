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Avrupa kupalarında bir ilki yaşadık! Ülke puanında son durum ne? Kaçıncı sıradayız? Tırmanışımız sürüyor... Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA#Fenerbahçe#Başakşehir
Avrupa kupalarında bir ilki yaşadık Ülke puanında son durum ne Kaçıncı sıradayız Tırmanışımız sürüyor... Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 01:44

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşamalarının tamamlanmasının ardından Türk futbolu bir ilk yaşadı.

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup macerasının bitmesiyle birlikte ülke futbolunda bir ilk yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak son 16'ya yükselirken Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamladı ve adlarını son 16'ya direkt yazdırmayı başardı.

Avrupa kupalarında bir ilki yaşadık Ülke puanında son durum ne Kaçıncı sıradayız Tırmanışımız sürüyor... Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor...

4 TAKIMLA DEVAM, 3'Ü TURLADI

Bu sonuçlarla birlikte de ülkemiz tarihinde bir ilki yaşadı ve üç takımımız da gruplarından tur atlayarak çıkmayı başardı.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi play-off'larına adını yazdırdı.

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Avrupa kupalarında bir ilki yaşadık Ülke puanında son durum ne Kaçıncı sıradayız Tırmanışımız sürüyor... Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor...

ÜLKE PUANINDA 12. SIRAYA YÜKSELDİK

Sezona 20. sırada başlanılan ülke puanı sıralamasında grup aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte 12. sıraya yükseldik. Eğer ülke puanı sıralamasında ilk 11 basamağa geri dönersek, 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne yine doğrudan katılım hakkı kazanabilir.

TARİHİ SEZON

Ayrıca, bu sezon topladığı ülke puanı 10.8'e ulaştı ve tarihimizde en çok ülke puanı kazandığımız sezon rekoru kırıldı. Daha önce 2012-2013 sezonundaki 10.2 puan rekordu.

Öte yandan Avrupa kupaları tarihinde ilk kez üç Türk takımı aynı sezonda gruplarından çıkmayı başarmış oldu.

Avrupa kupalarında bir ilki yaşadık Ülke puanında son durum ne Kaçıncı sıradayız Tırmanışımız sürüyor... Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor...

Avrupa kupalarında bir ilki yaşadık Ülke puanında son durum ne Kaçıncı sıradayız Tırmanışımız sürüyor... Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor...

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

10- Avusturya 33,600
11- Sırbistan 31,875
12- Türkiye 31,100
13- İsviçre 29,175
14- Çekya 29,05
15- Norveç 28,75

JESUS'TAN 'ÜLKE PUANI' YORUMLARI!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı sonrası ülke puanıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolu için ülke sıralaması için çok önemli. Ayrıca, takımların kendi sıralaması için de çok önemli. Türkiye'nin sıralaması, Avrupa ve Konferans Ligi'nde alınan puanlarla birazcık iyileşti. Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynayarak gitmesi söz konusu. Bunu değiştirmek için Avrupa'da alınacak puanlar çok önemli. Bütün Türk takımları alabildiği kadar puanlar aldı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye şampiyonunun eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi önemli

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