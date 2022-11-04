Arda Güler'e annesi Serap Güler'den cevap! Kalbinden ameliyat olmuştu...

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden ve liderliği alan Fenerbahçe'de Arda Güler maça damga vurdu. Jorge Jesus'tan ilk 11'de görev alan 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı. Arda Güler böylece Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

ASİST DE YAPTI, BELLINGHAM'I GERİDE BIRAKTI

İlk yarısının son dakikasında Arao'nun golünde köşe vuruşunu kullanan Arda, Jude Bellingham'ı (19 yaş 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

ANNESİNE MESAJ

Gol sevincinde formasının altında "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtü kameralara gösteren Arda Güler, golünü annesi Serap Güler'e armağan etti.

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"KALBİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU, KENDİME SÖZ VERMİŞTİM..."

Maç sonrası golü anesine hediye etmesiyle ilgili konuşan Arda Güler; "Annem iki ay önce kalbimden ameliyat olmuştu. Ondan sonra futbola odaklanmam zor olmuştu. O zaman kendime bir söz vermiştim ilk golümü ona armağan edeceğim diye, motivasyonumu böyle yakaladım. Bu yüzden golü anneme armağan ettim." demişti.

ANNESİ SERAP GÜLER'DEN YANIT GELDİ

Bugün öğle saatlerinde gol sevincindeki fotoğrafını paylaşıp; "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullanan Arda Güler'e annesi Serap Güler'den yanıt geldi.

"Sen benim kabul olunmuş duamsın. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım. Seni seviyorum."