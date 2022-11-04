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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına Arda Güler damgası! Avrupa kupalarında tarihe geçti, anlamlı sevinç...

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Avrupa Ligi
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına Arda Güler damgası Avrupa kupalarında tarihe geçti, anlamlı sevinç...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 00:01

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası esti.

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Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Fenerbahçe, Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaşırken Arda Güler'in performansı çok konuşuldu.

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Canlı anlatım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçıCanlı anlatım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçıHaberi görüntüle

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Dinamo Kiev karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo ikilisini tercih eden 68 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Arda Güler'i, sol kanatta ise Lincoln Henrique'yi görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev deplasmanında ilk 11'de görevlendirildi. Jorge Jesus, bu sezon ligde ilk 11'de hiç oynatmadığı 17 yaşındaki oyuncuyu, Avrupa'da 3. kez başlangıç kadrosunda değerlendirdi.

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Arda, bu sezon 3. kez ilk 11 deneyimini yine bir Avrupa deplasmanında Dinamo Kiev'e karşı yaşadı.

GOLLE TANIŞTI, ANLAMLI SEVİNÇ

Mücadelenin 23. dakikasında Arda Güler, temsilcimizi önce geçiren golü kaydetti. Böylece 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

Golden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un, genç yıldız adayını yanaklarından öperek kutlaması dikkat çekti.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına Arda Güler damgası Avrupa kupalarında tarihe geçti, anlamlı sevinç...

ANNESİNE MESAJ

Ayrıca Arda gol sevincinde "Annecim seni çok seviyorum" yazısının yer aldığı tişörtü de kamera ve tribünlere gösterdi.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına Arda Güler damgası Avrupa kupalarında tarihe geçti, anlamlı sevinç...

ASİST DE YAPTI, BELLINGHAM'I GERİDE BIRAKTI

İlk yarısının son dakikasında Arao'nun golünde köşe vuruşunu kullanan Arda, Jude Bellingham'ı (19 yaş 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Avrupa Ligi

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