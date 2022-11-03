Canlı anlatım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya'da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor.

DINAMO KIEV 0-2 FENERBAHÇE

GOL: 23' Arda Güler, 45+2' Arao

KIRMIZI KART: 66' Zabarnyi

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Sehepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi, Arao, Crespo, Arda Güler, Lincoln, Valencia, Batshuayi

LİDERLİK HESAPLARI... KULAKLAR RENNES - AEK LARNACA MAÇINDA

Canlı: Rennes 1-1 AEK Larnaca

B GRUBU CANLI PUAN VE AVERAJ DURUMU

1- Fenerbahçe: 14 puan +6 averaj

2- Rennes: 12 puan +3 averaj

3- AEK Larnaca: 5 puan -3 averaj

4- Dinamo Kiev: 2 puan -6 averaj

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada Crespo’nun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Arda’nın ortasında arka direkte Szalai’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

16. dakikada Arda’nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

23. dakikada Crespo’nun sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Buschan ile savunma oyuncusunun anlaşmazlığında Buschan’dan seken topa ceza yayı üzerinde Arda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Valencia’nın rakip oyuncudan topu kapıp kaleci Buschan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

45+2. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Arao'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele ediyor. Saat 23.00'de başlayan ve Cracovia Stadı'nda oynanan bu zorlu müsabaka Exxen'de canlı yayınlanıyor.