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Canlı anlatım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Dinamo Kiev-Fenerbahçe Maçı#Avrupa Ligi
Canlı anlatım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 22:50

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik bilmecesi çözülüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya'da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ve gruptaki liderlik mücadelesini haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçından fotoğraflarDinamo Kiev - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçından fotoğraflar

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya'da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor.

DINAMO KIEV 0-2 FENERBAHÇE

GOL: 23' Arda Güler, 45+2' Arao

KIRMIZI KART: 66' Zabarnyi

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-2

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İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Sehepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi, Arao, Crespo, Arda Güler, Lincoln, Valencia, Batshuayi

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Canlı: Rennes 1-1 AEK Larnaca

B GRUBU CANLI PUAN VE AVERAJ DURUMU

1- Fenerbahçe: 14 puan +6 averaj
2- Rennes: 12 puan +3 averaj
3- AEK Larnaca: 5 puan -3 averaj
4- Dinamo Kiev: 2 puan -6 averaj

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Crespo’nun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Arda’nın ortasında arka direkte Szalai’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
16. dakikada Arda’nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
23. dakikada Crespo’nun sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Buschan ile savunma oyuncusunun anlaşmazlığında Buschan’dan seken topa ceza yayı üzerinde Arda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Valencia’nın rakip oyuncudan topu kapıp kaleci Buschan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.
45+2. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Arao'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele ediyor. Saat 23.00'de başlayan ve Cracovia Stadı'nda oynanan bu zorlu müsabaka Exxen'de canlı yayınlanıyor.

 

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#Dinamo Kiev-Fenerbahçe Maçı#Avrupa Ligi

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