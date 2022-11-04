Fenerbahçe'de Arda Güler golünü anlattı: Annem iki ay önce kalbinden ameliyat olmuştu...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek B Grubu'nu lider tamamlayan ve son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de futbolcular Arda Güler, Attila Szalai ve Willian Arao maçı değerlendirdi.

Arda Güler: ANNEM İKİ AY ÖNCE KALBİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU

Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet. Grubu lider bitirdik. Çok iyi çalışmıştık, grubu lider bitirdiğimiz için çok mutluyum. Annem iki ay önce kalbimden ameliyat olmuştu. Ondan sonra futbola odaklanmam zor olmuştu. O zaman kendime bir söz vermiştim ilk golümü ona armağan edeceğim diye, motivasyonumu böyle yakaladım. Bu yüzden golü anneme armağan ettim. Gol anında belki önüme düşer diye oraya gittim ve top önüme düştü. Arao'nun golüyle ilgili bana bu sabah gol atacağımı söyledi, ben de ona 'Sen niye atmıyorsun?' dedim. 'Benim ihtiyacım yok ama sen gol atacaksın' dedi. İkimiz de gol attık.

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"HOCAM BENİMLE ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR"

Çok şükür grubu lider bitirdik. Gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçeli olsun olmasın beni destekleyen çok insan var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bazen oynuyorum bazen oynamıyorum ama hep çok çalışıyorum. Hocama da teşekkür ediyorum benimle özel olarak ilgileniyor.

SZALAI: HEDEFİMİZ LİDERLİKTİ

Bugün gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz liderlikti ve başardık. Aynı şekilde mutlu olduğum bir nokta daha var; iyi bir oyun ortaya çıkardık. 2 tane güzel gol attık. Şimdi odaklanacağımız nokta, Sivasspor maçı olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız. Rakibimizle 4. maçımızdı, hedefimiz galibiyetti. Dikkatli de olmamız gerekiyordu. Liderlik için gol averajı önemliydi. 2-0 kazandık ve grubu lider tamamladık. Çok mutluyuz.

ARAO: ENNER'İN BUGÜN GOL ATMASINI İSTİYORDUM AMA PASIMI DEĞERLENDİREMEDİ

Çok mutluyum. Bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Takım olarak da iyi oynadık ve maçı kazandık. Grubu lider olarak tamamladık ve bunun için de çok mutluyuz ancak henüz bir şey başarmadık. Şu anda önümüzdeki maça odaklanmaya başladık. Gol attığım için çok mutluyum, çocuğum zaten benden bir gol bekliyordu artık. Gol attığım için mutluyum ama önemli olan kazanmaktı. Enner'in bugün gol atmasını istiyordum ama attığım pası değerlendiremedi.