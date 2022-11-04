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Son Dakika: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Liderlik avantajına rağmen Şampiyonlar Ligi gibi...

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Muhtemel Rakipler
Son Dakika: Fenerbahçenin muhtemel rakipleri belli oldu Liderlik avantajına rağmen Şampiyonlar Ligi gibi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 08:00

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le karşılaşan Fenerbahçe, liderlik için sahaha çıktı, istediğini aldı. Willian Arao ve Arda Güler'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan sarı lacivertliler, grubu zirvede tamamlarken gözler muhtemel rakiplere çevrildi.

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig 'de olduğu gibi Avrupa'da da harika bir performans gösteren Fenerbahçe , Dinamo Kiev'i de mağlup ederek Kupa 2'de grubunu zirvede tamamladı ve Son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti.

Jesus, Sarı-Lacivertliler'in Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Kanarya, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.

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REKORLARIN SEZONU

Fenerbahçe ayrıca, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını namağlup tamamladı. Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen sarı lacivertliler, (7G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

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Son Dakika: Fenerbahçenin muhtemel rakipleri belli oldu Liderlik avantajına rağmen Şampiyonlar Ligi gibi...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Jesus'un Fenerbahçe'si ise bu alanda kulüp tarihine geçti. Ülke puanına da tek maçtan 1.400 puanlık katkı yapan Sarı-Lacivertliler'in Avrupa Ligi'nde Son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak. Bu arada final maçına ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'daki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi grup ikincileri: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting

Son Dakika: Fenerbahçenin muhtemel rakipleri belli oldu Liderlik avantajına rağmen Şampiyonlar Ligi gibi...

FİNAL 31 MAYIS'TA

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

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AVRUPA LİGİ STATÜSÜ NASIL?

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanan 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için Play-Off mücadelesi verecek. Play-Off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapattı.

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Muhtemel Rakipler

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