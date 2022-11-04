Türk futbolunun gurur gecesi

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Bugün, Türk futbolu için tarihi bir gün. Zira ülke futbolumuz 66 yıllık Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 takımla birden Şubat’ı görüyor. Bu sezon Avrupa’da 4 veya daha fazla temsilciyle Şubat’ı gören Türkiye ile birlikte 8 ülke daha var. Bunların hepsi zaten kıtanın devleri.

10. BASAMAK HAYÂL DEĞİL

Üstelik Avrupa ülkeler sıralamasında bir ara 21’inciliğe kadar düşmüştük. Bugün 12’nci basamağa tırmandık. Doğrudan rakiplerimiz Sırbistan, Avusturya ve Norveç temsilcilerinin de birer birer vedasıyla ilk 10 için hayal kurmaya başladık dün gece itibariyle. 2024-25’te şampiyonumuzun direkt Devler Ligi bileti alması için 10’uncu basamağa tırmanmamız gerek. Avusturya’yla aramızda ciddi bir puan farkı var ama kapanması imkânsız değil. Hele de Şubat-Mart’ta biraz şanslı kuralar çekersek pekala 10’uncu basamak hayalleri kurmaya başlayabiliriz.

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HAFiFE ALMAMALILAR

Halen Fenerbahçe ile Avrupa Ligi’nde, diğer 3 temsilcimizle de Konferans Ligi’nde yolumuza devam ederken şunu unutmamamız gerek: Şampiyonlar Ligi’nde bir galibiyetle, Konferans Ligi’nde bir galibiyet aynı değerde. İkisi de iki puan... Geçtiğimiz yıl 4 takımla Konferans Ligi’nde iyi işler yapan Hollanda, orada topladığı puanlarla sezonu Avrupa ikincisi olarak tamamlamıştı. Yani temsilcilerimizin Konferans Ligi’ni asla hafife almamaları gerek.

ARDA FARKINI HiSSETTiRDi

Tabii ki Ferencvaros’u yenerek Şubat’ı gören Trabzonspor’un yanı sıra, dün gruplarını lider olarak bitiren Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor’u ayrı ayrı tebrik etmek gerek. Krakow’daki ciddiyet sınavını başarıyla veren Fenerbahçe’de bir isme ekstra parantez açmak lazım: 17 yaşında bir çocuğun 100 milyon euroluk Dinamo Kiev deplasmanında bir gol-bir asistle kader tayin etmesi muazzam. Arda Güler dün gece bir-iki kritik top kaybı yaptıysa da sahada kaldığı bir saat boyunca farkını hep hissettirdi. Topa her dokunuşu özeldi. Ve bu özel dokunuşların ikisiyle Fenerbahçe’yi, iki katı değerindeki Rennes’in önünde Mart’a taşıyan adam oldu. Tebrikler Arda. Tebrikler Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor. Daha yürüyecek çok yolumuz var.