Türkiye'de Fenerbahçeli Attila Szalai gibisi yok! Tüm yıldız oyuncuları geride bıraktı

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Fenerbahçe’nin Macar defans oyuncusu Attila Szalai, 2022-23 sezonunda kulüp ve milli takımlar düzeyinde en fazla maç oynayan Süper Lig futbolcusu oldu. 25 yaşındaki stoper, sarı lacivertli kulübün oynadığı hazırlık karşılaşmaları hariç Fenerbahçe ve Macaristan A Milli Takımı ile toplam 60 maça çıktı. Kanarya’da Jorge Jesus’un, Macaristan Milli Takımı’nda Marco Rossi’nin vazgeçemediği tek oyuncu olan Szalai, her iki teknik direktör tarafından sürekli ilk 11’de oynatıldı.

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TÜM SEZONDA SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI

Sarı lacivertli takımın hükmen kazandığı Gaziantep ve Hatay maçları hariç, Süper Lig’de oynadığı 34 karşılaşmanın 32’sinde 90 dakika forma giyen Attila Szalai, 26. haftadaki Alanya (3-1) maçında cezası, 32. haftadaki Sivas (3- 1) mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Macar futbolcu, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçın 13’ünün tamamında sahada kalırken, sadece 4-1 kazanılan Austria Wien karşılaşmasında sonradan oyuna girip 10 dakika süre aldı.

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MACARiSTAN MiLLi TAKIMI’NIN BÜTÜN KARŞILAŞMALARINDA 90 DAKiKA OYNADI

Attila Szalai, İtalyan teknik direktör Marco Rossi’nin çalıştırdığı Macaristan A Milli Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Uluslar Ligi’nde oynadığı 5 maçın yanı sıra, 3 hazırlık karşılaşmasında da 90’ar dakika forma giydi.

327 GÜNDE 60 MAÇA ÇIKTI

2022-23 sezonunun ilk maçına 20 Temmuz’da UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev (0-0) karşısında çıkan Fenerbahçeli savunmacı, son karşılaşmasını 11 Haziran 2023’te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir (2-0) ile oynadı. 327 günlük bu periyotta 60 kez sahaya çıkan Szalai, ortalama 5.4 günde bir maç yaptı.

FERDi, ROSSi VE VALENCiA 55’ER MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

2022-23 sezonunda en çok karşılaşma oynayan Süper Lig futbolcuları sıralamasında 60’a ulaşan tek isim olan Attila Szalai’yi, 55’er maçla Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Diego Rossi ve Trabzonspor’dan Eren Elmalı izledi. Medipol Başakşehir’den Berkay Özcan 54 karşılaşma ile bu oyuncuları takip etti.

Medipol Başakşehir’den Serdar Gürler 52, Daniel Aleksic ve Deniz Türüç de 50’er kez sahaya çıkıp, 50 ve üstü sayıda maça çıkan 9 futbolcu arasına girdi.

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MANCHESTER UNiTED’DAN BRUNO FERNANDES 70 MAÇLA DÜNYA LiDERi

Tüm dünyada kulüp ve A milli takım seviyesinde en çok maç oynayan futbolcu, Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes oldu. Fernandes 70 karşılaşmaya çıkarken, İnter’in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez ve Manchester City’nin Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva 67’şer kez sahaya çıktılar.

Bu oyuncuları 66’şar maçla Real Madrid’den Eduardo Camavinga (Fransa), Rodygo (Brezilya), Luka Modric (Hırvatistan) ve Manchester City’den Rodri (İspanya) izledi.

TÜM DÜNYADA KULÜP VE MiLLi TAKIM DÜZEYiNDE 2022-23 SEZONUNDA EN ÇOK MAÇ OYNAYAN FUTBOLCULAR

1. Bruno Fernandes M.United-Portekiz 70

2. Lautaro Martinez İnter-Arjantin 67

2. Bernardo Silva M.City-Portekiz 67

3. Eduardo Camavinga Real Madrid-Fransa 66

3. Rodrygo Real Madrid-Brezilya 66

3. Rodri M.City-İspanya 66

3. Luka Modric Real Madrid-Hırvatistan 66

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2022-23 SEZONUNDA KULÜP VE A MiLLi TAKIM DÜZEYiNDE EN FAZLA SAYIDA MAÇ OYNAYAN Süper Lig FUTBOLCULARI

FUTBOLCU LiG KUPA AVRUPA MiLLi TAKIM SÜPER KUPA TOPLAM

1. Attila Szalai 32 6 14 8 - 60

2. Ferdi Kadıoğlu 32 6 10 7 - 55

2. Enner Valencia 31 5 12 7 - 55

2. Diego Rossi 33 6 12 4 - 55

2. Eren Elmalı 33 3 11 7 1 55

3. Berkay Özcan 34 6 13 1 - 54

4. Serdar Gürler 31 6 14 1 - 52

5. Daniel Aleksic 30 6 14 - - 50

5. Deniz Türüç 30 6 13 1 - 50