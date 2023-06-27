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Enner Valencia transferi hakkÄ±nda konuÅŸtu: AyrÄ±lÄ±k öncesi Jorge Jesus'a sordum...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Transfer#Enner Valencia#Fenerbahçe
Enner Valencia transferi hakkÄ±nda konuÅŸtu: AyrÄ±lÄ±k Ã¶ncesi Jorge Jesusa sordum...
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 17:46

FenerbahÃ§e formasÄ±yla geÃ§en sezon gol kralÄ± olan Enner Valencia, sarÄ± lacivertli takÄ±mdan ayrÄ±larak Brezilya ekibi Internacional'e transfer olmuÅŸtu. Enner Valencia iÃ§in Ã¶zel imza tÃ¶reni dÃ¼zenlenirken binlerce taraftar akÄ±n etti. Ä°mza tÃ¶reninin ardÄ±ndan konuÅŸan Ekvadorlu golcÃ¼, ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini anlattÄ±.

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FenerbahÃ§e'ye 2020-2021 sezonu baÅŸÄ±nda transfer olan Enner Valencia, 3 sezon formasÄ±nÄ± terlettiÄŸi takÄ±mdan TÃ¼rkiye KupasÄ± ve gol krallÄ±ÄŸÄ± ile ayrÄ±lÄ±rkenÂ Internacional'e transferi hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Â Ä°LK SEZONDA 12 GOL ATTI

Ä°lk sezon birÃ§ok mÃ¼sabakada kanat forvet olarak gÃ¶rev yapan Valencia, 34 lig maÃ§Ä±nda 12 gole imza attÄ±. TecrÃ¼beli futbolcu, bir sonraki sezona hem ligde hem Avrupa kupalarÄ±nda gollerle baÅŸladÄ± fakat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sonrasÄ± daha az sÃ¼re aldÄ±. Enner, sÃ¶z konusu sezonda 25 maÃ§ta 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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Enner Valencia transferi hakkÄ±nda konuÅŸtu: AyrÄ±lÄ±k Ã¶ncesi Jorge Jesusa sordum...

SEZONU GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI

TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Jorge Jesusâ€™un geÃ§mesiyle birlikte takÄ±mÄ±n birinci forveti olan Enner Valencia, 2022-2023 sezonuna adeta fÄ±rtÄ±na gibi baÅŸladÄ±.

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SÃ¼per Ligâ€™in ilk 3 maÃ§Ä±nda rakip filelere ikiÅŸer gol atan Valencia, 4. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanan mÃ¼sabakada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve bu da kendisinin FenerbahÃ§e kariyerindeki ilk kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti. 9. haftada KaragÃ¼mrÃ¼k'e karÅŸÄ± 3 gol atan Valencia, ilk kez hat-trick yaparken, 21. haftadaki KasÄ±mpaÅŸa mÃ¼cadelesinde de fileleri 4 kez havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Valencia, FenerbahÃ§e'de 12 yÄ±l sonra bir maÃ§ta 4 ve Ã¼zeri gol atan ilk futbolcu oldu.

Sezon sonunda 87 golle ligin en golcÃ¼ takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e'de, Enner Valencia 29 golle gol krallÄ±ÄŸÄ±nda zirvede yer aldÄ±.

Enner Valencia transferi hakkÄ±nda konuÅŸtu: AyrÄ±lÄ±k Ã¶ncesi Jorge Jesusa sordum...

FENERBAHÃ‡E TARÄ°HÄ°NE GEÃ‡TÄ°

Valencia, FenerbahÃ§e tarihinin 16. gol kralÄ± olarak adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rdÄ±.

COÅžKUYLA KARÅžILANDI

SarÄ± lacivertli takÄ±mdan gol kralÄ± olarak ayrÄ±lan Ekvadorlu golcÃ¼ iÃ§inÂ Internacional KulÃ¼bÃ¼ imza tÃ¶reni dÃ¼zenlerken taraftarlar akÄ±n etti.

Enner Valencia'yÄ± bÃ¼yÃ¼k coÅŸkuyla karÅŸÄ±layanÂ Internacionalli taraftarlar, yÄ±ldÄ±z golcÃ¼ye sevgi gÃ¶sterisinde bulundu.

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BREZÄ°LYA HAKKINDA BÄ°LGÄ° ALMIÅž

Internacional'e transferiyle alakalÄ± aÃ§Ä±klamalar yapan Valencia; Jorge Jesus, Willian Arao ve Joao Pedro ile konuÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi.

Internacional'e transfer olmada Ã¶nce bilgi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Valencia, "Jorge Jesus, Willian Arao ve Joao Pedro ile konuÅŸtum. Onlara Internacional ve Brezilya futbolu hakkÄ±nda Ã§ok ÅŸey sordum. Brezilya'ya gelmekle ilgili Ã§ok fazla gÃ¼zel ÅŸey duydum. Ã‡ok fazla maÃ§ olduÄŸunu biliyorum. FarklÄ± bir deneyim olacak. Ama buna alÄ±ÅŸmalÄ± ve tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmalÄ±yÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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#Transfer#Enner Valencia#Fenerbahçe

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