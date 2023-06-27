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Son Dakika: Tottenham, Bayern Münih'in Harry Kane için yaptığı 70 milyon Euro'luk teklifi reddetti! İşte istenen rakam...

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#Bayern Münih#Harry Kane#Transfer
Son Dakika: Tottenham, Bayern Münihin Harry Kane için yaptığı 70 milyon Euroluk teklifi reddetti İşte istenen rakam...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 16:42

Bayern Münih, Harry Kane için 70 milyon Euro ve bonuslar içeren resmi teklifini Tottenham'a iletti. Teklifi geri çeviren Tottenham, Harry Kane için Bayern Münih'ten 100 milyon Euro talep ediyor.

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Bundesliga devi Bayern Münih, Tottenham forması giyen Harry Kane'i transfer etmek istiyor.

29 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmakta ısracı olan Alman temsilcisi, İngiliz ekibine 70 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Resmi teklif mektubunu Londra'ya ileten Bayern Münih'in önerdiği rakamı az bulan Tottenham, söz konusu teklifi reddetti.

70 MİLYON EURO REDDEDİLDİ, 100 MİLYON EURO BEKLENİYOR

BILD'ın haberine göre; Bayern Münih'in 70 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Tottenham, Alman takımından 100 milyon Euro talep etti. Bavyera temsilcisinin teklifini revize ederek rakam yükseltmesi bekleniyor.

Sky Sport ise İngiliz oyuncunun menajeriyle olumlu görüşmeler yapıldığını ve Harry Kane'in Bayern Münih'e olumlu sinyaller göndererek yurt dışına transfer olması durumunda tek seçeneğin Almanya şampiyonu olacağını ima ettiğini öne sürdü.

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Harry Kane'in Tottenham ile mevcut sözleşmesi Haziran 2024’e kadar devam ediyor.

 

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#Bayern Münih#Harry Kane#Transfer

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