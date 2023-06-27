İşte Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Eyüpspor'da Umut Nayir'le ilgilenirken oyuncunun isteği ücret belli oldu

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Umut Nayir maaş talebini iletti.

Bonservisi Eyüpspor'da olan milli golcü Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon TL istedi.

Gözden Kaçmasın Arda Güler için Avrupa basınından çarpıcı iddia! Transferin önündeki en büyük engeli duyurdular Haberi görüntüle

EYÜPSPOR ANLAŞMA SAĞLANDI

Daha önce sarı kırmızılı takımın Eyüpspor ile anlaşma sağladığı ve oyuncu ile görüşmelere başlandığı belirtilmişti.

18 GOL ATTI

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir, 18 gol katkısı sağladı.