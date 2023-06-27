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İşte Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret

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#Transfer#Eyüpspor#Umut Nayir
İşte Umut Nayirin Fenerbahçeden istediği ücret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 19:30

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'dan kadrosuna katmak isteği milli golcü Umut Nayir'in istediği yıllık ücret belli oldu.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Eyüpspor'da Umut Nayir'le ilgilenirken oyuncunun isteği ücret belli oldu

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Umut Nayir maaş talebini iletti.

Bonservisi Eyüpspor'da olan milli golcü Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon TL istedi.

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EYÜPSPOR ANLAŞMA SAĞLANDI

Daha önce sarı kırmızılı takımın Eyüpspor ile anlaşma sağladığı ve oyuncu ile görüşmelere başlandığı belirtilmişti.

18 GOL ATTI

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir, 18 gol katkısı sağladı.

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#Transfer#Eyüpspor#Umut Nayir

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