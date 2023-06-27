İşte Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Eyüpspor'da Umut Nayir'le ilgilenirken oyuncunun isteği ücret belli oldu
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Umut Nayir maaş talebini iletti.
Bonservisi Eyüpspor'da olan milli golcü Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon TL istedi.
EYÜPSPOR ANLAŞMA SAĞLANDI
Daha önce sarı kırmızılı takımın Eyüpspor ile anlaşma sağladığı ve oyuncu ile görüşmelere başlandığı belirtilmişti.
18 GOL ATTI
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir, 18 gol katkısı sağladı.