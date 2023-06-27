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Arda Güler için Avrupa basınından çarpıcı iddia! Transferin önündeki en büyük engeli duyurdular

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
Arda Güler için Avrupa basınından çarpıcı iddia Transferin önündeki en büyük engeli duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 18:27

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe'de Arda Güler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Arda Güler'in takımda kalmasını isteyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirirken henüz bir sonuca varılmadı. Sarı lacivertli takımda Arda Güler belirsizliği sürerken Avrupa basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken Arda Güler'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Arda Güler'le Borussia Dortmund, Ajax, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain ve Milan, ciddi şekilde ilgilenirken birçok takımın da transfer listesinde yer alıyor.

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Arda Güler için Avrupa basınından çarpıcı iddia Transferin önündeki en büyük engeli duyurdular

YÖNETİM KALMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Arda Güler'in takımda en az 1 yıl daha kalmasını isterken oyuncunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi durumu zora sokuyor. 

SÖZLEŞMEDE REVİZE

Arda Güler'in sözleşmesini revize etmek isteyen yönetim, genç oyuncu ve ailesiyle görüşmelerini sürdürürken henüz bir neticeye varılamadı.

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Arda Güler'in maaşın büyük bir iyileştirme yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini de değiştirmeyi hedefliyor.

Arda Güler için Avrupa basınından çarpıcı iddia Transferin önündeki en büyük engeli duyurdular

Görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmazken Avrupa basınından Arda Güler'in transferine ilişkin çarpıcı bir iddia geldi.

AVRUPA BASININDAN KOMİSYON İDDİASI

Portekiz basınından Record ve A Bola, Arda Güler'in transferinin önündeki en büyük engelin babasının istediği komisyon ücreti olduğunu öne sürdü.

A Bola'nın "Türk yıldız için istenen komisyon, bonservisinden daha fazla" manşetiyle duyurduğu haberde, "Arda Güler'in babası Mino Raiola kadar komisyon istiyor" ifadelerine yer verdi.

20 MİLYON EURO 

Record'un da "Korkunç komisyon" şeklinde duyurduğu haberde Arda Güler'in babası Ümit Güler'in 20 milyon Euro istediği iddia edildi.

13 GOLE ETKİ ETTİ

Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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