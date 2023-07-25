Türk futbolunun olmazsa olmazı transfer çalımı! Wilfried Zaha, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Gedson Fernandes...

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Bu sezon Süper Lig’in büyük takımları birbirlerine transferde çalım üstüne çalım atıyor. Beşiktaş’ın istediği Halil Dervişoğlu’nu Galatasaray, Dusan Tadic’i Fenerbahçe aldı. Galatasaray’ın yıllık ücrette anlaştığı Sebastian Szymanski’yi Fenerbahçe transfer etti. Aslan ise ezeli rakibinden rövanşı uzun süredir takıma kazandırmaya çalıştığı Wilfried Zaha’yı transfer ederek aldı.

Bu yıl ezeli rakipler arasında mücadele tavan yapsa da Gedson Fernandes’ten Mert Hakan’a, İrfan Can Kahveci’den Vedat Muriç’e, Mehmet Topuz’dan Alper Potuk’a, Mondragon’dan Tanju Çolak’a, Rıdvan Dilmen’den Hasan Vezir’e... Türk futbol tarihi birçok transfer çalımına sahne oldu.

GEDSON CiMBOM’U ŞOKE ETTi

GEDSON FERNANDES

Kiralık oynadığı sezonun ardından Portekizli futbolcunun Galatasaray’a gitmesine kesin gözle bakılıyordu. Benfica ile 6 milyon Euro’ya el sıkışan Beşiktaş, Gedson Fernandes’i renklerine kattı.

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ABDÜLKERiM BARDAKCI

Konyaspor’un başarılı stoperini 2022-23 öncesi 3 Büyük Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu. Önce temas kuran kulüplerden ‘Fenerbahçe mi Beşiktaş mı alacak’ derken sonradan devreye giren Cimbom işi bitirdi.

G.SARAY BASTIRDI F.BAHÇE BiTiRDi iRFAN CAN KAHVECi

G.Saray, Başakşehir’de oynadığı dönemde milli futbolcuyu renklerine katmak istedi ancak Vedat Muriç ve Mert Hakan Yandaş’ta olduğu gibi 2020-21’in devre arası transferinde gülen Fenerbahçe oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ

2019-20’de Sivas ile sergilediği performansın ardından Galatasaray’ın transferi bitirdiğine kesin gözle bakılıyordu. Ancak sportif direktör Emre Belözoğlu devreye girince Mert Hakan F.Bahçeli oldu..

VEDAT MURiÇ

Galatasaray'a transferine izin verilmeyince kulübe rest çekip sözleşmesi bitene kadar Rize’de oynayacağını açıkladı. Ancak devreye sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç girince Fenerbahçe’ye imza attı.

MEHMET EKiCi GERi ADIM ATMADI YARIM SEZON FUTBOL OYNAMADI

MEHMET EKiCi

Beşiktaş transfer için Trabzonspor’la her konuda anlaştı. Ancak Mehmet Ekici bordo mavili ekipte yarım sezon forma giymeme pahasına Fenerbahçe’nin yolunu tuttu.

ERKAN ZENGiN

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Eskişehirli oyuncunun “F.Bahçe’den başka bir takımda forma giymem” açıklamasına rağmen Ersun Yanal ile İsveç’e giden başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolcuyu Trabzon için ikna etti.

MiROSLAV STOCH

Galatasaray’ın ‘transfer sihirbazı’ lakaplı eski yöneticisi Haldun Üstünel’in bizzat yürüttüğü operasyonda Fenerbahçe büyüyü bozan taraf oldu ve Slovak futbolcu 2010’da Kanarya’yı seçti.

ALPER POTUK-MEHMET TOPUZ’DA FENERBAHÇE TERS KÖŞE YAPTI

ALPER POTUK

Galatasaray’ın görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Eskişehirli futbolcu, temmuz ayında 6 milyon 250 bin Euro ve Bienvenu karşılığında Fenerbahçe’ye gitti.

MEHMET TOPUZ

2009’da Fenerbahçe, kulübü Kayseri ile oyuncu ise Beşiktaş ile anlaştı. Hatta siyah beyazlı forma ile poz bile verdi. Ancak Kayseri, Kartal’a bonservisini vermeyince Topuz 9 milyon Euro’ya Fenerbahçeli oldu.

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YUSUF ŞiMŞEK, TRABZONLU OLACAK DERKEN, KARTAL’A GiTTi

YUSUF ŞiMŞEK

Ersun Yanal’ın çok istediği Yusuf, Trabzonspor’un kamp yaptığı otele kadar geldi. Yusuf, bordo mavili takıma imza atmasına kesin gözle bakılırken son anda Beşiktaş’ı tercih etti.

TUNCAY ŞANLI

Sakarya’da yıldızı parlayan Tuncay için kulübünün as başkanı Ömer Yazıcı, “Parada anlaşmaya çok yakınız. G.Saray ile yüzde 99 imza olur” dedi ama yüzde 1 ile işi F.Bahçe noktaladı.

ÖNDER PROTOKOL DE iMZALAMIŞTI AMA...

iBRAHiM TORAMAN

3 Büyük kulübün transfer etmeye çalıştığı oyunculardan biri de İbrahim Toraman’dı. Ancak siyah beyazlılar Gaziantep’e 3 milyon Euro bonservis ödeyerek 2004’te Toraman’ı Kartal yaptı.

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ÖNDER TURACI

2004’te Galatasaray oyuncu ile ön protokol dahi yaptı. Ancak bu protokol Standard Liege’e bonservis ödenmesi durumunda geçerli olacaktı. Fenerbahçe ezeli rakibinden önce davrandı.

AVRUPA DERKEN FENERBAHÇE’YE GiTTi TÜMER METİN

5 Sezon oynadığı Beşiktaş’ta kaptan olan Tümer’in askerlik sorunu nedeniyle yurt dışına gitmesi bekleniyordu. Ancak yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye transfer olarak Kartal’a büyük şok yaşattı.

iLHAN MANSIZ

2002 Dünya Kupası’nın tarihine geçen İlhan Mansız 2001’de Galatasaray ile sözleşme imzalamaya çok yakındı ancak Beşiktaş’ın yaptığı son hamle rotayı Kartal’a döndürdü.

GEÇMiŞTE FUTBOLCU KAÇIRAN KAÇIRANA

TANJU ÇOLAK

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Galatasaray’da geçirdiği başarılı 4 sezonun ardından sözleşme görüşmelerinde yönetimle anlaşamayınca sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

RIDVAN DiLMEN

1987’de G.Saray ile F.Bahçe, Rıdvan Dilmen için kapıştı. G.Saraylı yönetici Ergun Gürsoy’a söz verip formayı da giyse de F.Bahçeli yöneticilerce kaçırılan yıldız futbolcu ikna edilip Kanarya’yı seçti.

HASAN VEZiR

Kiralık geldiği F.Bahçe’nin 103 gollü şampiyon olduğu kadroda yer alan Hasan Vezir takımda kalması için görüşmeler sürerken 1989’da Ergun Gürsoy tarafından kaçırıldı ve G.Saray, Rıdvan Dilmen’in rövanşını golcü oyuncu ile aldı.