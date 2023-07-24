Galatasaray'da Erden Timur: Icardi gibi 2-3 isim daha getirmek istiyoruz

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Transfer üzerine açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'te konuşan Erden Timur, Galatasaray'ın hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak açıkladı.

"ICARDİ GİBİ 2-3 İSİM DAHA..."

Avrupa'da şampiyon olmak istediklerini kaydeden Erden Timur, "Hayalimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. Mauro Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi.

Transfer konusuna da değinen Timur, "Oyuncuyu öyle bir etkileyeyim ki Galatasaray'a getireyim, şampiyon olalım, başarılar gelsin derseniz olmaz. Materyalizm, sonuç odaklılık için insanları kullanmak bu. 'Siz karşınızdakinin değerlerine önem veriyor musunuz, onu önemsiyor musunuz?' mesele bu." açıklamasında bulundu.

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