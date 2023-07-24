Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a İngiliz devi talip oldu

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Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızla devam ederken bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertliler, Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becão ve Dusan Tadic'i takıma kattı.

3 TRANSFER DAHA

Savunma, orta sahave hücum hattına önemli takviyeler yapan Fenerbahçe; kanat, orta saha ve kaleci mevkilerine birer transfer yapmanın planlarını yapıyor.

KALE İÇİN İLK HEDEF LIVAKOVIC

Kaleci transferinde Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için görüşmeleri sürdüren sarı lacivertliler, oyuncuyla uzlaştı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Dominik Livakovic'in bonservisi için Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'le pazarlıklarına devam eden Fenerbahçe, transferi sonlandırıp Hırvat file bekçisiyle 5 yıllık sözleşmeye imza atmayı hedefliyor.

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ALTAY BAYINDIR AYRILABİLİR

Gelecek sezonda sarı lacivertlilerin kalecisinde Livakovic olması beklenirken Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması gündemde.

İNGİLİZ DEVİ TALİP OLDU

4 sezondur Fenerbahçe'nin kalesini koruya Altay'a, İngiliz devi Manchester United'ın talip olduğu öne sürüldü.

Inter'den Onana'yı transfer eden Manchester United, onunla rekabete girecek bir isim ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İngiliz devinin, oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde ManU'nun kasasından yaklaşık 6 milyon Euro'nun çıkacağı aktarıldı.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın sarı lacivertlilerden kesin olarak ayrılacağı kaydedildi.

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25 yaşındaki milli file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon Euro'ya MKE Ankaragücü'nden transfer oldu.

ALTAY BAYINDIR, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.