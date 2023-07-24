Galatasaray'da Okan Buruk'tan Wilfired Zaha yanıtı: Hocasından bilgi alması önemli

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu, Zalgiris maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Sentetik sahada oynayacaklarına dikkat çeken Okan Buruk, "Sahasında iyi oynayan bir takımla (Zalgiris) karşılaşacağız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz. Zalgiris'in ligi devam ediyor. Suni çim olması da onlar için avantaj. Biz ilk resmi maça çıkacağız. Çok uzun bir ara vermedik. Sentetik saha için de kendi tesislerimizde antrenman yaptık. Kerem gibi bu sahada Milli Takım ile oynamış arkadaşlarımız var. Onlar bize sahayı anlattı." diye konuştu.

SÜPER KUPA FİNALİ

Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı hakkında konuşan Okan Buruk, "Süper Kupa'nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan'da olursa, oradaki taraftarlarımızla bir Süper Kupa sevinci yaşamak isteriz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm." dedi.

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"TRANSFERİ KENARA BIRAKTIK"

"Wilfired Zaha ile transfer öncesi görüştünüz mü? Kaç yıldız transferi daha olacak?" soruna Okan Buruk, "Transferler için yüz yüze konuşuyoruz, video konferans yapıyoruz. Bir oyuncunun, hocasından bilgi alması önemli. Tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi. Transferi kenara bıraktık. İstediklerimiz ve düşündüklerimiz belli. Erden Bey, yönetim gerekeni yapıyor. Ben sahaya odaklandım. Transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Sahaya odaklanmak istiyorum. Değerli eleme maçları oynayacağız. Transferler gelir, gider... Bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek." yanıtını verdi.

Kerem Aktürkoğlu: "Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Zalgiris'e saygı gösteriyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var, onları iyi analiz ettik. Zor olacak. Bize yakışanı yapıp, rövanş öncesinde avantajlı skoru alacağız."