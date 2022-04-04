Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçında hakem Zorbay Küçük’ten akıl almaz hata! Kural hatası direkten döndü

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Maçın 47. dakikasında Trabzonsporlu Hüseyin, kornere çıkmaması için topu Uğurcan’a uzattı, kaleci de elle kontrol edince hakem Zorbay Küçük pozisyonu ‘geri pas’ olarak değerlendirip Beşiktaş lehine endirekt serbest vuruş verdi. Skandal da bundan sonra başladı...

Hüseyin’in pas verdiği nokta, kale alanının içinde ve direğin birkaç metre sağındaydı. Bu tip pozisyonlarda atışın yapılacağı noktayı, “13. Kural: Serbest Vuruşlar” şöyle tarif eder:

“Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır.”

TRABZONSPORLU OYUNCULAR KALE ÇİZGİSİNDE OLMALIYDI

Beşiktaş’ın bu vuruşu, hakem Küçük’ün topu koyduğu noktadan değil, kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kullanması gerekirdi. Daha vahimi ise barajın kurulduğu yer ve mesafe... Bu tip serbest vuruşlarda, savunan takımın oyuncuları, kale çizgisinin üzerine sıralanırlar. Çünkü paralel olan kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metredir. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgisi üzerinde sıralanmalıydılar.

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VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN BİZİM GİBİ SEYRETTİ

Hakem Zorbay Küçük’ün FIFA kokartlı olmasından daha vahim olan durum, hakemliğin çok basit melekelerine dair hakemlerimizden refleks görememek... Kural hatasına kadar uzanması muhtemel bir pozisyonun doğacak olması VAR’ın direkt müdahale etmesini gerektirir.

VAR’daki Erkan Engin, bu heyecanlı maçı, Riva’daki VAR odasında aynı bizler gibi keyifle sadece ekrandan izledi sanırım. Böyle bir risk varken müdahale etmemek, VAR kadrosundaki bir hakem açısından da skandal.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Pozisyon skora etki etmediği için “kural hatası” olarak kabul edilmeyecek ve maçın tekrarı gibi bir sonuç doğurmayacak. Eğer golle sonuçlanmış olsaydı, TFF ve MHK’nın başını ağrıtacak bir sıkıntıya gebeydi.

KONUYU, ALGIYI DA BAŞKA BİR YERE ÇEKMESİNLER

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında pozisyon hakkında düşünceleri sorulan Abdullah Avcı, "Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm, o tarz geri pas verilmeyen bin tane de pozisyon var. Konuyu, algıyı da başka bir yere çekmesinler." dedi.

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"HATIRLAMIYORUM"

Karşılaşmada kullanılan çift vuruşun hatalı noktadan kullanıldığı gerekçesiyle maçta kural hatası yapıldığı yönünde soruya Ismael, "Pozisyonu hatırlamıyorum" yanıtını verdi.