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Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Zorbay Küçük iddiası! Sezonu kapattı mı?

#Trabzonspor#Beşiktaş#Zorbay Küçük
Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası Zorbay Küçük iddiası Sezonu kapattı mı

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük, dün gece geri pas kararı sonrası yaptığı hatalı uygulamayla MHK’nın da sabrını taşırdı. Hakem tartışmaları nedeniyle hedef tahtasında oturan Ferhat Gündoğdu ve ekibi, Zorbay Küçük’ten desteğini çekmeye hazırlanıyor.

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Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki skandal kararı nedeniyle spor kamuoyu ve hakem yorumcularının tepkisi alan FIFA kokartlı Zorbay Küçük sezonu kapattı! Trabzon’da oynanan mücadelenin ikinci yarısında Hüseyin Türkmen’in Uğurcan Çakır’a verdiği geri pas sonrası düdük çalmasına rağmen atışı yanlış yerden kullandıran Zorbak Küçük, MHK’nın da tepkisini aldı.

Kuralı yanlış uygulayınca…

Fanatik'in haberine göre; mücadele sonrası kurala uymadığı hakem yorumcuları tarafından dile getirilen ve başka Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverlerin tepkisini alan FIFA kokartlı genç hakem, kızağa çekilecek.

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Gündoğdu küplere bindi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, skandal hata sonrası adeta küplere bindiği ve yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde de bu rahatsızlığını dile getirdiği ileri sürülüyor.

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MHK’nın bugün ve yarın kulüplerden gelecek olası itirazı bekleyeceği, itiraz dilekçesi gelmese daha Zorbay Küçük’ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği ifade ediliyor.

Daha önce de tartışılmıştı

Bu sezon MHK’nın gözde isimlerinden olan Küçük, daha önce de futbolcularla saha içinde yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin odak noktasına oturmuş ancak MHK tarafından düzenli olarak görevlendirilmeye devam etmişti.

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Zorbay Küçük

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