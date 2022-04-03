Trabzonspor-Beşiktaş maçında çok konuşulan karar! Hakem devam kararı verdi, taraftarlar paylaştı

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Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 31. haftasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Trabzonspor Beşiktaş maçı Haberi görüntüle

Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahası içindeki Michy Batshuayi topu kontrol ederken Trabzonlu savunma oyuncusu Tymoteusz Puchacz’dan sıyrılmak istedi ancak top ayağından açıldı.

Bordo-mavili savunma oyuncusunun yaptığı müdahale sonrası top uzaklaşırken Beşiktaş cephesi bekledi.

Batshuayi kendisini acı içinde yere bırakırken, pozisyonun VAR’da incelenmesini bekleyen orta hakem Zorbay Küçük penaltı olmadığına karar verdi.

VAR'dan pozisyonu izlemek için uyarı gelmemesi üzerine oyun taçla devam etti.

VALERIEN ISMAEL ve OYUNCULARDAN İTİRAZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve futbolcular, devam kararı sonrası itirazda bulundular.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

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Siyah-beyazlı taraftarlar, müdahalenin penaltı olduğu yönünde çok sayıda paylaşımda bulundu.

POZİSYONUN BAŞINDA FAUL TARTIŞMASI

Batshuayi'nin yerde kaldığı pozisyonun başında ise orta sahada gerçekleşen mücadelede golcü oyuncunun Denswil'e faul yaptığı ve penaltı kararı çıksa da bu sebeple iptal edileceği de yönünde paylaşımlar da yapıldı.

BEŞİKTAŞTA 6 EKSİK



Beşiktaşta uzun süredir sakatlığı bulunan Mert Günok, rahatsızlığı bulunan Emirhan İlkhan ile Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Kerem Kalafat kadroya alınmadı. Cezası biten Ersin Destanoğlu ise kalede yerini aldı.



7 OYUNCU KART SINIRINDA



Siyah beyazlılarda kadroda yer alan Güven Yalçın, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Welinton, Alex Teixeira ve Josef sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



VALERIEN ISMAEL İLK MAÇINDA



Beşiktaş Kulübünün 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında takımın başında ilk kez sahaya çıktı. Teknik direktör Ismael, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile karşılaşma öncesi tokalaştı. İki teknik adam birbirlerine başarılar diledi.

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TRABZONSPORDA 3 EKSİK



Trabzonsporda sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen ile cezalı Bruno Peres kadroda yer almıyor. Tedavisi tamamlanan ve bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Marek Hamsik 2 ay sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.



KADRODA DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Abdullah Avcının savunma hattında Hüseyin Türkmen’e forma verdi. Cezası nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Puchacz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini aldı. Deneyimli teknik direktör, cezalı olan Peres’in yerine Dorukhan Toköz’e görev verdi.