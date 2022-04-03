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Trabzonspor 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti)

#Trabzonspor#Beşiktaş#Trabzon Beşiktaş Maçı
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti)

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Goller Cornelius ve Rosier'den gelirken Beşiktaş mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflarTrabzonspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Trabzonspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İLK İSABETLİ ŞUT GOL

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde sahneye oyuna ikinci yarıda dahil olan Cornelius çıktı ve takımını öne geçirdi. Trabzonspor'un maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu.

PENALTI KAÇTI, ROSIER ATTI

Beşiktaş, 69. dakikada Batshuayi ile penaltı atışından yararlanamazken 71. dakikada Rosier skoru eşitledi. Siyah-beyazlılarda Larin, 80. dakikada Siopis'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 71, Beşiktaş ise 47 oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada konuk ekibin atağında ceza alanı dışından savunmadan dönen topa Josef sert vurdu. Top üstten dışarıya çıktı.

22’inci dakikada Baksetas’ın ceza alanı dışından sert şutundan top auta çıktı.

38’inci dakikada sol kanattan Visca’nın kullandığı kornere Denswil kafa vurdu; top üstten auta çıktı.

41’inci dakikada Ghezzal’ın serbest vuruşunda Vida’nın kafası Uğurcan elinden kaçırdı; top az farkla direk dibinden kornere çıktı.

44’üncü dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca’nın ortasına uygun pozisyonda Djaniny kafa koyamadı.

45+1’inci dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahasına giren Puchacz, çaprazdan vurmak istedi top defansta kaldı.

46’ncı dakikada ceza alanı sol çaprazda Batshuayi’nin ayak koyduğu topu Uğurcan önledi. Uğurcan, Hüseyin geri pasında topu eliyle geri alınca hakem çift vuruş kararı verdi.

49’uncı dakikada altı pas çizgisinden kullanılan çift vuruş barajdan döndü, topu bordo mavili savunma oyuncular uzaklaştırdı.

56’ncı dakikada savunmadan Hüseyin’in uzun pasında topla buluşan Cornelius, kalecinin açıldığını görerek ceza alanı sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

67’ıncı dakikada ceza alına giren Ghezzal’a Abdülkadir ayak koydu, hakem penaltı noktasını gösterdi.

69’uncu dakikada Batshuayi’nin penaltı vuruşu yan direğe çarptı. Topu Trabzonsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

71’inci dakikada gelişen siyah beyazlı takımın atağında Ghezzal’ın ara pasında ceza alında topla buluşan Rosier şutunda top ağlara gitti: 1-1.

80’inci dakikada Siopis, atağa kalkan Larin’i formasından çekti. Hakem Zorbay Küçük Siopis’e sarı kart gösterirken. Siopis’e sert tepki gösteren Larin kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3’üncü dakikada Hamsik’in kullandığı serbest vuruşta Dorukan’ın kafa şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

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İLK 11'LER

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny.

Beşiktaş 11'i: Ersin, Montero, Welinton, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi.

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Trabzon Beşiktaş Maçı

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