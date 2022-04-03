Trabzonspor - Beşiktaş maçında Siopis'e tokat savuran Cyle Larin ihraç edildi! Josef'ten takım arkadaşına tepki

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Trabzon'da oynanan mücadele büyük heyecana sahne olurken Cyle Larin ile Siopis arasında yaşanan gerginliğin ardından kırmızı kart çıktı.

10 DAKİKA OYUNDA KALABİLDİ

Karşılaşmada 70. dakikada Batshuayi'nin yerine oyuna dahil olan Kanadalı golcü, 10 dakika sonra kırmızı kartla ihraç edildi.

Müsabakanın 80. dakikasında hızlı bir şekilde atağa çıkmak isteyen Cyle Larin'i, Siopis çekerek durdurmak istedi.

Siopis'in müdahalesine sinirlenen Larin, Yunan oyuncuyu önce itti sonra tokat savurdu.

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DİREKT İHRAÇ EDİLDİ

Larin'in müdahalesinin ardından acılar içinde yüzünü tutan Siopis kendini yere bırakırken karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Kanadalı oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan attı.

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Beşiktaşlı oyuncular, Zorbay Küçük'e itiraz etse de karar değişmedi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

DORUKHAN'DAN SONRA İLK

Cyle Larin, Dorukhan Toköz'den (Ocak 2021 vs Trabzonspor) bu yana oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı oyuncu oldu.

TRABZONSPOR'DA 2 İSİM CEZALI

Kırmızı kart sonrası iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken Trabzonspor'da Siopis ve Bakasetas sarı kart gördü.

Bordo mavililerde sarı kart gören Siopis ve Bakasetas, Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

JOSEF'TEN TAKIM ARKADAŞINA TEPKİ

Cyle Larin'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda takım arkadaşının yanına giden Josef De Souza, hiddetli bir şekilde Kanadalı golcüye bağırarak bir şeyler söyledi.

Cyle Larin'in kırmızı kart nedeniyle kendini savunduğu görülürken Josef tepki gösterdikten sonra takım arkadaşının yanından ayrıldı.