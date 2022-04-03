Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ilk kez penaltı kaçırdı

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Trabzon'da oynanan mücadelenin 67. dakikasında Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür'ün müdahalesinin ardından yerde kaldı.

Hakem Zorbay Küçük, Ghezzal'ın yerde kaldığı pozisyonda tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcular itiraz etse de karar değişmedi ve penaltı atışında topun başına Michy Batshuayi geçti.

Bu sezon 5 penaltı atışını da gole çeviren Michy Batshuayi, bu kez direğe takıldı ve ilk kez penaltı atışından yararlanamadı.

Kaçan penaltı sonrası siyah beyazlıların yeni hocası Valerien Ismael büyük üzüntü yaşadı.

Belçikalı golcü penaltı atışının ardından oyundan çıkarken yerine dahil olan isim Cyle Larin oldu.

Kaçan penaltıyla skoru eşitleme fırsatını kaçıran Beşiktaş, 71. dakikada Rosier'in sağ çaprazdan attığı harika golle skoru 1-1'e getirdi.