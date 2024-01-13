TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası üç büyükler için büyük tehlike! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta sözleşmesi devam eden oyuncular ne olacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren Trendyol Süper Lig'de yabancı sayısının 12'ye düşürüleceğini açıkladı. Bu durum, kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran takımları da düşündürmeye başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan yabancı futbolcu sayısı ise yönetimleri düşündürüyor.

FENERBAHÇE'DE 19 YABANCI BULUNUYOR

Sezon başında kiralık olarak gönderilen futbolcular da dahil olmak üzere kadrosunda 19 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe'nin birçok isimle yollarını ayırması bekleniyor.

Savunma hattında Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Luan Peres, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'yi bulunduran sarı - lacivertlilerde bazı isimlere veda edilecek.

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Luan Peres, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından ameliyat olması nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Brezilyalı oyuncu ile sıklıkla sakatlık problemi yaşaması ve geniş savunma rotasyonunda şans bulmakta zorlanacak olmasından ötürü yolların ayrılması bekleniyor.

Orta saha ve hücum hattında da yabancı sayısı yüksek olan Fenerbahçe'de sezon başında sözleşmesi yenilenen Miha Zajc ile Miguel Crespo, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde yer alıyor. Sarı - lacivertlilerin makul teklifler gelmesi halinde iki futbolcusunu göndermeye sıcak bakması muhtemel.

Ayrıca geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique ile de büyük olasılıkla yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermediği Ryan Kent'in ara transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Kent'in yanı sıra Tadic'in arkasında yedek kalan Joshua King'in de sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Bu sezon Edin Dzeko'nun arkasında kalan ve yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin ise menajeriyle görüştüğü ve takımdan ayrılmak istediğini belirttiği öne sürülmüştü. Oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisinin bulunduğu öğrenildi.

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KİRADAKİ OYUNCULAR

Öte yandan Fenerbahçe; Joao Pedro, Omar Fayed ve Jin-ho Jo'yu sezon başında kiralık olarak göndermişti.

Gremio'da çıktığı 15 maçta 1 asist yapan Joao Pedro'nun Fenerbahçe'deki sözleşmesi, gelecek sezon sonunda bitecek. Sarı - lacivertliler, kiralıktan döndükten sonra 31 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayıracak.

Sezon başında transfer edilen ve Novi Pazar'a kiralanan Omar Fayed'in ise takıma geri döndükten sonra kadroda değerlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa futbolunda oldukça yüksek potansiyelli görülen 20 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin, Fayed'i bırakmaya niyeti yok.

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Ayrıca Jin-ho Jo'nun da kiralıktan döndükten sonra İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda takımda düşünülmezse tekrar kiralanacak.

FENERBAHÇE'DEKİ YABANCILARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ

Edin Dzeko: 30 Haziran 2025

Michy Batshuayi: 30 Haziran 2024

Joshua King: 30 Haziran 2024

Dusan Tadic: 30 Haziran 2025

Ryan Kent: 30 Haziran 2027

Lincoln Henrique: 30 Haziran 2026

Sebastian Szymanski: 30 Haziran 2027

Miha Zajc: 30 Haziran 2026

Miguel Crespo: 30 Haziran 2025

Fred: 30 Haziran 2027

Bright Osayi-Samuel: 30 Haziran 2025

Jayden Oosterwolde: 30 Haziran 2027

Leonardo Bonucci: 30 Haziran 2024

Luan Peres: 30 Haziran 2025

Alexander Djiku: 30 Haziran 2026

Rodrigo Becao: 30 Haziran 2028

Dominik Livakovic: 30 Haziran 2028

Joao Pedro: 30 Haziran 2025

Omar Fayed: 30 Haziran 2027

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GALATASARAY'DA 19 YABANCI VAR

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda kirada bulunan oyuncuların da dahil edilmesiyle birlikte 18 yabancı futbolcu bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan, birçok önemli yıldızı da kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda devre arası ve sezon sonunda bazı isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor.

Takım kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Uruguaylı file bekçisinin kontratının 1 yıl daha uzatılması bekleniyor.

Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Galatasaray, İspanyol futbolcunun ayrılığını kısa süre içinde duyuracak.

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Bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptıran, sakatlıklar dışında süre bulmakta zorlanan Victor Nelsson'un ise menajerine talimat verdiği ve gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Galatasaray, son 2 sezondur performansıyla Avrupa devlerinin takibinde yer alan ve birçok kulübün radarında bulunan Sacha Boey'in ayrılığına sıcak bakmıyor. Piyasa değeri 22 milyon euro olan Fransız yıldız için 30 milyon euronun üzerinde bir teklif gelmesi halinde ayrılık yaşanabilir.

Sezon başında Tottenham'dan kiralanan ancak beklenen performansı veremeyen Tanguy Ndombele'nin ise bonservisinin alınmasına sıcak bakılmıyor.

Göğüs kasında yırtık bulunan ve tedavisine devam edilen Sergio Oliveira'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Portekizli futbolcuya talip çıkması halinde sarı - kırmızılıların yolları ayırması gündeme gelebilir.

Sezon başında Chelsea'den kiralanan ancak istikrarsız bir performans sergileyen Hakim Ziyech'in bonservisi alınmayacak.

KİRALIK İSİMLER

Sarı - kırmızılılara transfer olduğu günden bu yana hem yabancı sınırına takılan hem de istenen performansı ortaya koyamayan Yusuf Demir, bu sezon başında Basel'e kiralanmıştı. İsviçre ekibinde 11 maça çıkan ve 1 gol - 1 asistlik performans sergileyen Demir, 672 dakika sahada kaldı. Yusuf Demir'in takıma dönmesinin ardından talibi olması halinde gönderilmesi gündemde.

Sezon başında Konyaspor'a kiralanan Alexandru Cicaldau'nun ise geri dönmesi durumunda tekrar gönderilmesi bekleniyor.

Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen Leo Dubois'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı - kırmızılılar, turuncu - lacivertli kulüple görüşmelerini sürdürüyor. Dubois'nın 1 sezon daha Galatasaray'da forma giyme ihtimali yüksek.

5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için yapılan anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. İtalyan yıldızın sarı - kırmızılılara geri dönmesi beklenmiyor.

Sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross'un ise kariyerine Galatasaray'da devam etmesi öngörülüyor.

GALATASARAY'DAKİ YABANCILARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ

Fernando Muslera: 30 Haziran 2024

Davinson Sanchez: 30 Haziran 2027

Victor Nelsson: 30 Haziran 2026

Angelino: 30 Haziran 2024 (Kiralık)

Sacha Boey: 30 Haziran 2025

Lucas Torreira: 30 Haziran 2026

Tanguy Ndombele: 30 Haziran 2024 (Kiralık)

Sergio Oliveira: 30 Haziran 2026

Wilfried Zaha: 30 Haziran 2026

Tete: 30 Haziran 2027

Hakim Ziyech: 30 Haziran 2024 (Kiralık)

Dries Mertens: 30 30 Haziran 2024

Mauro Icardi: 30 Haziran 2026

Cedric Bakambu: 30 Haziran 2025

Yusuf Demir: 30 Haziran 2026

Alexandru Cicaldau: 30 Haziran 2026

Leo Dubois: 30 Haziran 2025

Nicolo Zaniolo: 28 Şubat 2028

Mathias Ross: 30 Haziran 2026

BEŞİKTAŞ'TA 16 YABANCI FUTBOLCU

Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip siyah-beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak. Ancak Kartal'da bu 16 futbolcunun sadece 2'sinin sözleşmesi bu yıl içinde sona erecek. Ghezzal ile Hasic'in mukaveleleri 31 Mayıs 2024'te bitecek. Kalan 14 yabancı futbolcunun sözleşmeleri ise 2025, 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor. (İHA)

TRANSFER TEKLİFLERİ BEKLENİYOR

Hasan Arat yönetimi, göreve geldikten sonra Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu futbolculardan Bailly’nin sözleşmesi feshedilirken, Onana ise Marsilya’ya kiralandı. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkesinin milli takımına çağrılan Aboubakar ile Rosier’in ise takımdaki gelecekleri hala belirsiz.

Siyah-beyazlıların futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili gelen tekliflere açık olduğunu söylemişti.

Bunun yanında sakatlığı olan Oxlade-Chamberlain’in de sözleşmesinin dondurulması gündemde.

Ancak Beşiktaş sadece kadro dışı bırakılanlar değil, diğer yabancıları için de teklifler bekliyor. Sayının düşürülmesi için birkaç futbolcu hariç diğer oyunculara gelecek tüm teklifler değerlendirilecek.

YABANCILARIN PERFORMANSI

Beşiktaş’ta bu sezon Süper Lig, Avrupa Konferans Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde oynanan maçlarda en fazla görev alan futbolcular 29’ar defa ile Amir Hadziahmetovic ve Jackson Muleka. Bu karşılaşmalarda Muleka 5 gole imza atarken, Amir ise 6 asist yaptı. Gedson Fernandes de tüm kulvarlarda çıktığı 23 mücadelede 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 22’şer kez forma giyen oyunculardan Aboubakar 11 gol, 3 asist, Oxlade-Chamberlain de 4 gol, 1 asistle takıma katkı sağladı.

21 kez top koşturan ve kadro dışı kalan futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier 2 asist yaparken, 20 defa siyah-beyazlı formayı terleten Omar Colley’in de 6 golü bulunuyor.

19 maçta oynayan Rashica'nın 3 gol, 3 asisti bulunurken, 1 golü olan Amartey ile 2 asist yapan Masuaku 17’şer müsabakaya çıktı. Ante Rebic de 16 karşılaşmada 3 asistle oynadı. Kadro dışı bırakılan futbolculardan olan ancak daha sonra kadroya alınan Ghezzal ise 14 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

Marsilya’ya kiralanan Jean Onana’nın da 10 müsabakada 1 asisti var.

Bosna-Hersek ekiplerinden Sarajevo’da kiralık oynayan Ajdin Hasic, 16 mücadelede 5 gol, 3 asist, Portekiz ekibi Arouca’da sezonu kiralık geçiren Montero'nun da 10 maçta 1 asisti bulunuyor.

Yeni transferi Jonas Svensson ise henüz siyah-beyazlı formayı giymedi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ YABANCILARIN KONTRAT SÜRELERİ

Beşiktaş’ın yabacı futbolcularının mukavele süreleri de şöyle:

Daniel Amartey: 30 Haziran 2026

Omar Colley: 31 Mayıs 2025

Arthur Masuaku: 31 Mayıs 2025

Valentin Rosier: 31 Mayıs 2025

Amir Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2027

Gedson Fernandes: 31 Mayıs 2026

Oxlade-Chamberlain: 30 Haziran 2026

Ante Rebic: 30 Haziran 2025

Jackson Muleka: 31 Mayıs 2027

Milot Rashica: 30 Haziran 2027

Rachid Ghezzal: 31 Mayıs 2024

Vincent Aboubakar: 31 Mayıs 2025

Jonas Svensson: 30 Haziran 2026

Javi Montero: 31 Mayıs 2025

Jean Onana: 30 Haziran 2027

Ajdin Hasic: 31 Mayıs 2024