Rade Krunic, Fenerbahçe'yi değiştirecek! İsmail Kartal'dan yeni planlama...

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın sezon öncesi transferini istediği futbolcular arasında Rade Krunic de bulunuyordu. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan yönetim, Milan Kulübü bırakmadığı için Boşnak yıldızı transfer edememişti. Aradan geçen zamanda çok şey değişti ve Fenerbahçe, Krunic’i renklerine bağlamayı başardı. Milan’dan 4.5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında bonservisi alınan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, imza atmak için İstanbul’a geldi.

İSMAİL YÜKSEK'E KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ

Leonardo Bonucci’nin ardından Fenerbahçe’nin ara transferde anlaştığı ikinci futbolcu olan Rade Krunic’in gelişiyle birlikte İsmail Kartal’ın ilk 11’de değişiklik yapması bekleniyor. Savunma yönü çok güçlü olan Boşnak oyuncu, orta alanda Fred ile birlikte forma giyecek; bugüne dek o mevkide oynayan İsmail Yüksek ise kulübede bekleyecek. Kural gereği ilk 11’de bulunması gereken 3 yerli kontenjanı için yeri garanti olarak görünen tek isim Ferdi Kadıoğlu olurken, diğer 2 futbolcu için Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Mert Müldür arasından tercih yapılacak.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe’de Atletico Madridli Çağlar Söyüncü’nün de transferi gündeme geldi. Milli futbolcu ve kulübü ile görüşmeler sürerken, transferin gerçekleşme ihtimalinin şimdilik düşük olduğu belirtildi. Atletico’da sadece 9 maçta şans bulan Çağlar’ın, Euro 2024’te A Milli Takım’daki yerini kaybetmemek için sürekli oynayacağı bir kulübe gitmek istediği öğrenildi. Fulham’ın da talip olduğu Çağlar’ın ilk tercihi, Avrupa’da kalmak.

EROL BULUT, UMUT NAYİR'İ İSTİYOR

Bu arada Cardiff City’nin teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe’den Umut Nayir’i istediklerini ve cevap beklediklerini söyledi.