Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Samet Akaydin, Panathinaikos yolcusu

Haberin Devamı

Süper Lig'de transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de Bonucci ve Krunic transferlerinin ardından bir de ayrılık yaşanıyor.

Bonucci transferiyle stopere planladığı takviyeyi yapan Sarı-lacivertli takımda Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor.

Gözden Kaçmasın Christian Karembeu: Fatih Terim sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı bizi destekliyor Haberi görüntüle

FATİH TERİM'İN YANINA GİDİYOR

Milli stoper Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos'a transfer oluyor. Yunan devinin sportif direktörü geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transfer görüşmelerinde bulunmuştu.

Gelen haberlere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Samet, sezon sonuna kadar kiralık olarak Panathinaikos forması giyecek.

Haberin Devamı

ATİNA'YA GİDECEK

29 yaşındaki Samet Akaydin, cumartesi günü Atina'ya gidecek ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

SAMET AKAYDİN'İN PERFORMANSI

Geçen sezon devre arasında 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 613 dakika süre aldı.