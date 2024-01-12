Fatih Terim, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Samet Akaydin, Panathinaikos yolcusu

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Süper Lig'de transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de Bonucci ve Krunic transferlerinin ardından bir de ayrılık yaşanıyor.
Bonucci transferiyle stopere planladığı takviyeyi yapan Sarı-lacivertli takımda Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor.
FATİH TERİM'İN YANINA GİDİYOR
Milli stoper Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos'a transfer oluyor. Yunan devinin sportif direktörü geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transfer görüşmelerinde bulunmuştu.
Gelen haberlere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Samet, sezon sonuna kadar kiralık olarak Panathinaikos forması giyecek.
ATİNA'YA GİDECEK
29 yaşındaki Samet Akaydin, cumartesi günü Atina'ya gidecek ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.
SAMET AKAYDİN'İN PERFORMANSI
Geçen sezon devre arasında 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 613 dakika süre aldı.