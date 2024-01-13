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Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk maçına çıkıyor! Kadroda sürpriz tercih...

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig
Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk maçına çıkıyor Kadroda sürpriz tercih...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 08:18

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yönetiminde ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıkıyor.

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Sahasında çıktığı son 3 maçı da 3-1 kaybeden Beşiktaş, bu seriye yeni hocası Fernando Santos ile çıkacağı ilk karşılaşma olan Vavacars Karagümrük karşısında son vermek istiyor. Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak mü cadelede Mert Güzenge düdük çalacak.

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk maçına çıkıyor Kadroda sürpriz tercih...

KARTAL’DA 5 EKSiK VAR

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain, Afrika Kupası’na giden Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar bugün forma giyemeyecek.

Kadro dışı bırakılan diğer bir oyuncu Valentin Rosier’in durumu belirsizliğini koruyor. Yeni transfer Jonas Svensson ise maç kadrosunda.

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EVİNDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk maçına çıkıyor Kadroda sürpriz tercih...

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig

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