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Kerem Aktürkoğlu'nun hakem Zorbay Küçük'e ne dediği ortaya çıktı: 'Bak yüzüne söylüyorum...'

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#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu#Zorbay Küçük
Kerem Aktürkoğlunun hakem Zorbay Küçüke ne dediği ortaya çıktı: Bak yüzüne söylüyorum...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 09:53

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçın 86. dakikasında kalesindeki gole engel olamamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Bu duruma çok sinirlenen Aktürkoğlu'nun hakem Zorbay Küçük'e kullandığı ifadeler ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve zirve yarışında yara almıştı. Lider Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye yükselen sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

SİNİRLERİNE HAKİM OLMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kerem Aktürkoğlunun hakem Zorbay Küçüke ne dediği ortaya çıktı: Bak yüzüne söylüyorum...

Hakem Zorbay Küçük'ün kararına çok sinirlenen Kerem Aktürkoğlu, adeta çılgına dönmüş ve dördüncü hakemin üzerine yürümek isterken teknik direktör Okan Buruk ile yardımcıları araya girmişti.

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Kırmızı kart sonrası Zorbay Küçük'e karşı konuşan sarı - kırmızılı futbolcunun kullandığı ifadeler ortaya çıktı.

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"YÜZÜNE SÖYLÜYORUM..."

Kerem Aktürkoğlu'nun kırmızı kartın ardından Zorbay Küçük'e bakarak, "Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin biliyor musun? Bak yüzüne söylüyorum. Sana hakkımı helal etmiyorum! Al topu." dediği ve sinirle soyunma odasına yürüdüğü görüldü.

Kerem Aktürkoğlunun hakem Zorbay Küçüke ne dediği ortaya çıktı: Bak yüzüne söylüyorum...

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu#Zorbay Küçük

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