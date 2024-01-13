Kerem Aktürkoğlu'nun hakem Zorbay Küçük'e ne dediği ortaya çıktı: 'Bak yüzüne söylüyorum...'

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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve zirve yarışında yara almıştı. Lider Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye yükselen sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

SİNİRLERİNE HAKİM OLMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ





Hakem Zorbay Küçük'ün kararına çok sinirlenen Kerem Aktürkoğlu, adeta çılgına dönmüş ve dördüncü hakemin üzerine yürümek isterken teknik direktör Okan Buruk ile yardımcıları araya girmişti.

Kırmızı kart sonrası Zorbay Küçük'e karşı konuşan sarı - kırmızılı futbolcunun kullandığı ifadeler ortaya çıktı.

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"YÜZÜNE SÖYLÜYORUM..."

Kerem Aktürkoğlu'nun kırmızı kartın ardından Zorbay Küçük'e bakarak, "Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin biliyor musun? Bak yüzüne söylüyorum. Sana hakkımı helal etmiyorum! Al topu." dediği ve sinirle soyunma odasına yürüdüğü görüldü.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.