Süper Lig’de en uzun gece! Galatasaray şampiyonluk, Fenerbahçe umut için sahada! Okan Buruk ve Jorge Jesus'un 11'leri netleşti

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Zirve mücadelesinde en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde yer alan lider Galatasaray bugün başkentte MKE Ankaragücü’nü mağlup etmesi durumunda ezeli rakibinin Kadıköy’de Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuca bakmadan 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu durumda 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinin formalite ve prestijden başka bir önemi kalmayacak.

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F.BAHÇE’NİN GÖZÜ SAHADA, KULAĞI ANKARA’DA

Ancak sarı kırmızılılar MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda Fenerbahçe umutlarını derbiye taşıyacak. Sarı lacivertlilerin şansını devam ettirebilmesi için sahasında evinde Akdeniz ekibini yenmesi şart. Galatasaray gibi Kanarya da puan kaybederse sevinen gene sarı kırmızılılar olacak. Fenerbahçe, Antalyspor engelini kayıpsız geçmesi durumunda 9 yıllık özlemini gidermek için 4 Haziran Pazar günü Galatasaray deplasmanına çıkacak. Ezeli rakibi bugün berabere kalırsa, Fenerbahçe’nin Nef Stadı’ndaki maçı en az 4 farkla kazanması gerekecek.

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ÜÇÜNCÜ OLMA TEHLİKESİ DE BULUNUYOR

Galatasaray eğer deplasmanda Ankaragücü’ne mağlup olursa, sarı lacivertlilerin ezeli rakibini deplasmanda herhangi bir skorla yenmesi şampiyonluk için yeterli olacak. Sarı kırmızılılar bugün yenilip pazar günü derbide berabere kalırsa da mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe’yi bekleyen bir diğer tehlike ise olası bir puan kaybında Beşiktaş’ın gerisinde kalmak. Son hafta oynamadan Gaziantep’ten 3 puan hanesine yazılacak olan Kanarya geride kalan 2 maçta en az 4 puan almak durumunda. Kartal 2’de 2 yapar ve 2 takım sezonu 80’er puanla kapatırsa ikili averajda üstün olan siyah beyazlılar sezonu 2. bitirecek.

4- G.Saray’ı konuk ettiği son 6 lig maçının 4’ünü kazanan (2M) Ankaragücü, bu rekabette ilk kez evde 3’te 3 yapmak istiyor.

2- İlk yarıda Ankaragücü’nü 2-1 yenen G.Saray, rakibine karşı duble yaptığı son 2 sezonda şampiyon oldu (2018-19 ve 2011-12).

4- Tolunay Kafkas ile İstanbul takımlarından evinde 4 puan alan Ankaragücü (1G 1B), önceki 5 iç saha maçında 0 çekmişti.

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3- Ligde son 3 maçı gol yemeden kazanan Galatasaray daha uzun bir seriyi şampiyon olduğu 2014-15’te yakaladı. (6G).

6- Antalya’ya karşı son 6 lig maçında birer beraberlik ve galibiyet alan F.Bahçe (3G 3B), 2017-18 den bu yana duble yapamadı.

4- Kadıköy’de son 3 lig maçından 4 puan alan Antalya (1G, 1B, 1M) bugün kazanırsa önceki 23 ziyaretteki puanı eşitleyecek.

1- İstanbul takımlarına konuk olduğu son 6 lig maçının sadece birini kazanabilen Antalya (2B 3M), sadece Karagümrük’ü yendi.

1- Ligde salı oynadığı 8 maçın sadece 1’ini kaybeden F.Bahçe (5G 2B), bu sezon Antalya’yı 2-1 yendiği maça da salı çıkmıştı.

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ZiRVEDE KALAN MAÇLAR

GALATASARAY (79)

· Ankaragücü (D)

· Fenerbahçe

· Hatayspor (D) (İptal)

FENERBAHÇE (74)

· Antalyaspor

· Galatasaray (D)

· Gaziantep (İptal)