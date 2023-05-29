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Fenerbahçe ile anılan Dominik Livakovic için transfer iddiası! Prensipte anlaşıldı

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#Transfer#Fenerbahçe#Dominik Livakovic
Fenerbahçe ile anılan Dominik Livakovic için transfer iddiası Prensipte anlaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 19:51

Yeni sezon öncesi kaleci, 8 numara, sağ ve sol kanat, santrfor ve stoper hattına transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi.

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Gelecek sezon kaleyi başarılı bir isme teslim etmek isteyen Fenerbahçe'nin trabsfer listesinde yer alan Hırvat file bekçisinin İspanyol ekibiyle anlaştığı iddia edildi.

ZAGREB 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Adı Fenerbahçe dahil birçok kulüple anılan Livakovic'in bonservis bedeline ilişkin olarak konuşan Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon Euro) var. Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşırsa onun haklarını alabilir" sözleriyle transferin 10 milyon Euro'ya bitebileceğini kaydetti.

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TARAFTARA VEDA ETTİ

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in sahasında Gorica'yı konuk ettiği ve 4-1 galip geldiği karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan alınırken taraftarın "Bizimle kal Livi" tezahüratlarına alkışla karşılık verdi. 

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Hırvat kaleci oyundan alındıktan sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle de vedalaştı.

Fenerbahçe ile anılan Dominik Livakovic için transfer iddiası Prensipte anlaşıldı

LIVAKOVIC'TEN transfer AÇIKLAMASI

Transferine ilişkin olarak konuşan 28 yaşındaki kaleci, "Zagreb taraftarlarını selamlayarak oyundan çıktım. Kulüple (Dinamo Zagreb) görüşmeye devam edeceğim. Henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamadım. Durmadan adımın bazı takımlarla anıldığını görüyorum ama bunların doğruluğundan emin değilim. Her şeyi göreceğiz. Oturup konuşacağız." dedi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

İspanyol basını, Villarreal'in Hırvat kaleciyle prensip anlaşmasına vardığını bildirdi.

Relevo'nun haberine göre; Villarreal, Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı. Haberde, La Liga temsilcisinin Dinamo Zagreb ile temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Dominik Livakovic'in sözleşmesinde "10 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunurken Hırvat ekibi bu rakamda diretiyor.

Villarreal'in Dinamo Zagreb'le de el sıkışması durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu sezon toplam 49 maça çıkan Dominik Livakovic, 49 gole engel olamadı. 28 yaşındaki file bekçisi 13 maçta da kalesini gole kapadı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dominik Livakovic

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