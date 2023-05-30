Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk ihtimali için zor dönemeç!

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Fenerbahçe Antalyaspor maçı her iki takım için de kritik bir anlam ifade edecek. Düşme potasından uzak durmaya çaba sarf eden Antalyaspor, şampiyonluk için 3 puana ihtiyacı bulunan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, şampiyonluk yarışında büyük önem arz eden karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yeni hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia.

FTA Antalyaspor: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Veysel, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright.

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FENERBAHÇE ANALİZİ

Son 2 maça Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giren Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu devam ettirmek için hem Antalyaspor'u yenmek zorunda hem de sarı-kırmızılıların Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.

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Ameliyat olup saha çalışmalarına yeni yeni başlayan Altay Bayındır'ın kalan 2 haftada forma giymesi beklenmiyor.

ANTALYASPOR ANALİZİ

Son 6 haftada tek galibiyeti olan Antalyaspor ise 33 haftayı 38 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde geçti ve hâlâ ligde kalmayı garantileyebilmiş değil.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 13 gol)