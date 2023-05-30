×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk ihtimali için zor dönemeç!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Antalyaspor#Fenerbahçe
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Şampiyonluk ihtimali için zor dönemeç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 17:54

Fenerbahçe Antalyaspor maçı, ev sahibi ekibin şampiyonluk yarışında en önemli mücadelesi olacak. Bu maçtan galibiyet alması halinde Ankaragücü maçından gelecek olan habere odaklanacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını sürdürebilecek. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi analizler ve bazı önemli detaylar

Haberin Devamı

Fenerbahçe Antalyaspor maçı her iki takım için de kritik bir anlam ifade edecek. Düşme potasından uzak durmaya çaba sarf eden Antalyaspor, şampiyonluk için 3 puana ihtiyacı bulunan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, şampiyonluk yarışında büyük önem arz eden karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yeni hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia.

FTA Antalyaspor: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Veysel, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE ANALİZİ

Son 2 maça Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giren Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu devam ettirmek için hem Antalyaspor'u yenmek zorunda hem de sarı-kırmızılıların Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.

Lincoln Henrique sezonu kapatmıştı; Bright Osayi-Samuel iyileşti.

Ameliyat olup saha çalışmalarına yeni yeni başlayan Altay Bayındır'ın kalan 2 haftada forma giymesi beklenmiyor.

 

ANTALYASPOR ANALİZİ

Son 6 haftada tek galibiyeti olan Antalyaspor ise 33 haftayı 38 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde geçti ve hâlâ ligde kalmayı garantileyebilmiş değil.

 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 13 gol)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Antalyaspor#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Şampiyonluk yolunda son viraj İlk 11ler belli oldu

Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk yolunda son viraj! İlk 11'ler belli oldu

#Süper Lig
Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji
Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı? ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

#Otobüste Bebek Arabası