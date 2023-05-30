Son dakika: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! (Ankaragücü 1-4 Galatasaray)

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Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmayı 4-1 kazandı ve Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren maçta golleri 7 ve 38. dakikalarda Mauro Icardi, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 78. dakikada Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısını 16. dakikada Milson attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 82'ye yükseltti. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesine bakmayan Sarı-kırmızılı takım, ligde bitime 2 hafta kala tarihinin 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

30 YIL SONRA FİLM GİBİ TESADÜF! OKAN BURUK

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Galatasaray'da MKE Ankaragücü mücadelesinin teknik direktör Okan Buruk için çok ayrı bir önemi bulunuyordu. Başarılı çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı.

O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

ANKARAGÜCÜ 1-4 GALATASARAY

GOLLER: 7' Icardi, 16' Milson, 39' Icardi, 73' Barış Alper, 78' Oliveira

İlk yarı sonucu: 1-2

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveria, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

PUAN DURUMU

1- Galatasaray - 82 puan

2- Fenerbahçe - 77 puan

Maçtan dakikalar



7. dakikada Rashica’nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Icardi, kale önünde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

10. dakikada Kerem’in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla soldan dışarıya çıktı.

15. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Zahid’in vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

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16. dakikada Taylan’ın ceza sahası yayı önünden verdiği ara pasta topla buluşan Milson, sağ köşeye yaptığı vuruşla fileleri sarstı 1-1

18. dakikada kaleci Gökhan’dan seken topa bekletmeden vuran Rashica’nın şutunda Gökhan, hızlıca kalesindeki yerini alıp gole izin vermedi.

26. dakikada ceza sahası yayı dışı ilk metrelerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oliveira’nın sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kontrol etti.

31. dakikada sol kanatta topu alan Sowe’nin ceza sahası önüne kadar ilerleyip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

39. dakikada Kerem’in ceza sahası dışı sol çaprazının ilk metrelerinden içeriye gönderdiği ortaya yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-2

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44. dakikada Taylan'ın pasında topla buluşan Zahid'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

50. dakikada Ankaragücü defansında yaşanılan anlaşmazlıktan yararlanan Icardi, bir anda topu önünde buldu. Kaleci Gökhan’ı da çalımlayan Arjantinli yıldızın boş kaleye gönderdiği top, ceza sahası gol çizgisine paralel şekilde dışarıya çıktı.

57. dakikada sol kanatta topla buluşarak ilerleyen Rashican’ın sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan, gole izin vermedi.

73. dakikada Kerem’in orta sahadan gönderdiği derinlemesine ara pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Gökhan’ı da çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 1-3

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78. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte topa iyi yükselen Oliveira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 1-4

89. dakikada Yunus Akgün’ün gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kerem’in sol çaprazdan çektiği şut az farkla dışarıya çıktı.