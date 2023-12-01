Spor yazarları Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ağır yenilgilerini nasıl gördü? 'Utanç gecesi, kabus...'

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Türk futbolu son dönemlerin en kötü Avrupa gecesine şahit oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerinden 5'er fark yiyerek sahadan ayrıldı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, bu karşılaşmaları 'Türk futbolunun kabus gecesi' ve 'Utanç gecesi' başlıklarıyla köşelerine taşıdı.



Uğur Meleke: Türk futbolunun kâbus gecesi



Türk futbolu için çok tatsız bir perşembe gecesini geride bıraktık maalesef. Normal şartlarda, takım kaliteleri tartıya çıkarıldığında Fenerbahçe’nin grubunu lider, Beşiktaş’ın da en azından ikinci bitirmeleri gerekirdi. Ancak maalesef Beşiktaş erken veda etti. Fenerbahçe’nin de liderlik için ipler artık kendi elinde değil. 15 gün sonra Kadıköy’de Trnava’yı yenip, Ludogorets-Nordsjaelland maçına kulak kabartacak temsilcimiz.

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iÇERiDE TRNAVA’YI YENMELi

Gruplarda son maç gününde Galatasaray da Fenerbahçe de rakiplerini yenerlerse Avrupa’da 2024’ü iki takımla göreceğimiz garanti. Zaten Fenerbahçe içeride Trnava’yı yenmeli. Ben Galatasaray’ın da Kopenhag’da kazanabileceğine inanıyorum. Eğer sonuçlar böyle gelişirse, UEFA ülkeler sıralamasında da sezonu ilk 10 içinde bitirme ihtimalimiz çok kuvvetlenecek. Sezonu ilk 10’da bitirirsek de, 2024- 25 Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi’ne doğrudan bilet alacak.

iLK 10 SAVAŞI CANLI

Halen üstümüzdeki 8 ülke bizden uzak mesafede. Hemen arkamızda ‘ilk 10’ için Türkiye ile yarışanlardan İskoçlar’ın işleri iyi değil. Hem Celtic, hem Aberdeen Avrupa’ya veda ettiler. Avusturyalılar’ın hayatta kalma mücadelesi sürüyor, İsviçre temsilcisi Lugano da erken havlu atanlardan. Türkiye’nin ilk 10 savaşı canlı hâlâ. 12- 14 Aralık’ta temsilcilerimizin alacağı sonuçlar şu anda hayati değerde.

BiREYSEL PERFORMANSLARA BAĞLI

Dün gece seansında Fenerbahçe’de İsmail defansta oynayınca, hem ideal stoper ikilisi (Becao-Djiku), hem de ideal merkez ikilisi (İsmail-Fred) değişmiş oldu. Son 5 resmi müsabakada gördük ki, bu isimler eksik olduğu sürece Fenerbahçe savunmayı önde kuramıyor, takım boyunu kısaltamıyor, atak sürekliliği sağlayamıyor. Maç kazanması oyun üstünlüğüne değil, bireysel performanslara bağımlı hale geliyor. Dün her hattıyla tel tel döküldü Fenerbahçe.

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BEŞiKTAŞ iLK MAÇTAKi GiBiYDi

Akşam saatlerinde Brugge karşısına çıkan Beşiktaş da, ilk maçın hemen hemen bir kopyasını sahneledi İstanbul’da. Tek fark, ilk maçta da tek kale oynayan Brugge’ün bu kez sayısız net pozisyonunu harcamamasıydı. Belçikalılar dün üçüncü bölgede verimli oynayınca maalesef farklı bir sonuç çıktı ortaya.

Güntekin Onay: Utanç gecesi



Açık yüreklilikle ifade edeyim; gazeteye köşe yazım olduğu için eziyet ile seyrettiğim bir ilk 45 dakika gördüm dün. Beşiktaş takımı çok eksikti tamam ama sıfır konsantrasyon ve sıfırın da altında bir oyun coşkusu vardı sahada. İyi yaptığı hiç bir şey olmayan, sahaya bir oyun gücü ve karakter koyamayan bir Beşiktaş izledik.

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ERSiN ARTIK KARARINI VERMiŞ

Ne yazık ki kaleci Ersin, artık kararını vermiş ve üst düzey bir file bekçisi olmaya hiç niyeti yok. Tamamen işin ucunu bırakmış. Rebic’in maça hiç konsantrasyonu yoktu. Biraz Oxlade-Chamberlain, biraz Zaynutdinov ve Aboubakar’ın futbol oynamaya niyetleri vardı. Genç Demir Ege telaşlı ve orta alanda pas açılarına doğru bir şekilde giremeyen bir görüntüde idi. Cenk Tosun oynadığı pozisyonu çok yadırgadı ve etkisizdi.

iKiNCi YARI DAHA KÖTÜ OLDU

İkinci yarı bazı şeyler düzelir mi diye umut ederken işler daha da kötüye gitti. Club Brugge maçı ciddiye alan taraf olmaya devam etti ve farkı kısa sürede 4’e çıkarttı. Beşiktaş açısından bakınca kesinlikle unutulması gereken bir gece idi.

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Beşiktaş tarihinde yenilgiyi bu kadar kolay kabul eden ve çaresiz bir takım hatırlamıyorum. Hem de iç sahada. Beşiktaş tarihinin en büyük utanç duyulması gereken gecelerinden birisinin sorumlusu mevcut yönetimdir. Bir takım bu kadar sahipsiz ve çaresiz bırakılmaz.

BRUGGE OYNADI, BiZ SEYRETTiK

Ne yazık ki Ahmet Nur Çebi ve yönetimi dün gece yaşanan utancın baş sorumlusudur. Bir futbol takımını bu kadar sahipsiz bırakırsanız yaşanan bu hezimete de yol açmış olursunuz. Kimsenin Beşiktaş taraftarını bu kadar üzmeye ve utandırmaya hakkı yok. Club Brugge oynadı ve biz 90 dakika seyrettik.

Hiç yaşanmamış olmasını dilediğimiz skandal ve utanç verici bir geceydi. Herşeyin özeti ne yazık ki bu.



