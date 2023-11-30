BeÅŸiktaÅŸ - Club Brugge maÃ§Ä±nda taraftardan yoÄŸun tepki: FormayÄ± Ã§Ä±karÄ±n Ã§Ä±plak oynayÄ±n

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beÅŸinci hafta maÃ§Ä±nda temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸ, BelÃ§ika ekibi Club Brugge'e 5-0 maÄŸlup oldu.

RIZA Ã‡ALIMBAY'DAN 7 DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

Gruptan Ã§Ä±kma ÅŸansÄ±nÄ± Ã¶nceki maÃ§ta kaybeden BeÅŸiktaÅŸ'ta Teknik DirektÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, SÃ¼per Ligâ€™in 13â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda deplasmanda 2-1 kazanÄ±lan Samsunspor mÃ¼cadelesinin 11â€™inde 7 deÄŸiÅŸikliÄŸe giderek Club Brugge maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±nÄ± sahaya sÃ¼rdÃ¼.

TecrÃ¼beli teknik adam; Mert GÃ¼nok, Rosier, Masuaku, Necip Uysal, Hadziahmetovic, Gedson ve Muelakaâ€™nÄ±n yerine Ersin DestanoÄŸlu, Tayfur BingÃ¶l, Zaynutdinov, Demir Ege TÄ±knaz, Salih UÃ§an, Rebic ve Aboubakarâ€™Ä± 11â€™de gÃ¶revlendirdi.

Kaleyi Ersin DestanoÄŸluâ€™na emanet eden Ã‡alÄ±mbay, savunma hattÄ±nÄ±; Tayfur BingÃ¶l, Onur Bulut, Colley ve Zaynutdinovâ€™dan oluÅŸturdu. Orta alanda Demir Ege TÄ±knaz, Salih UÃ§an ve Chamberlainâ€™i sahaya sÃ¼ren RÄ±za Ã‡alÄ±mbay; hÃ¼cum hattÄ±nÄ±n saÄŸÄ±nda Cenk Tosun, solunda Rebicâ€™i gÃ¶revlendirdi. TecrÃ¼beli teknik adamÄ±n gol yollarÄ±ndaki tercihi ise Aboubakar oldu.

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SAVUNMADA 3 ZORUNLU DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, cezalÄ± ve sakat oyuncularÄ±n Ã§okluÄŸunda kadroda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. TecrÃ¼beli teknik adam, Samsunspor maÃ§Ä±nda 11â€™de gÃ¶rev yapan Rosier ve Masuakuâ€™nun sakatlÄ±klarÄ± ile Necip Uysalâ€™Ä±n da cezalÄ± olmasÄ± nedeniyle savunmada 3 zorunlu deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Ã‡alÄ±mbay bu Ã¼Ã§ ismin yerine savunmada Tayfur BingÃ¶l, Onur Bulut ve Zaynutdinovâ€™a forma verdi.

ONUR BULUT BU KEZ STOPER

BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Onur Bulut, Club Brugge mÃ¼cadelesinde savunmanÄ±n ortasÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±. Siyah-beyazlÄ± ekibin geÃ§tiÄŸimiz sezon devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Onur Bulut, geldiÄŸinden beri farklÄ± mevkilerde gÃ¶rev yapmaya devam etti. SaÄŸ bek ve saÄŸ aÃ§Ä±k olarak birÃ§ok maÃ§ta gÃ¶rev alan 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Masuakuâ€™nun sakatlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bir sÃ¼re sol bek olarak da gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. Onur Bulut, savunmanÄ±n merkezindeki isimlerin sakatlÄ±k ve cezasÄ± nedeniyle bu maÃ§ta ise stoperde gÃ¶rev aldÄ±.

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ABOUBAKAR 5 MAÃ‡ SONRA 11â€™E DÃ–NDÃœ

Siyah-beyazlÄ± ekibin golcÃ¼ oyuncusu Vincent Aboubakar 5 maÃ§ sonra 11â€™deki yerine dÃ¶ndÃ¼. Son olarak deplasmanda oynanan Bogo / Glimt maÃ§Ä±nda 11â€™de gÃ¶rev yapan Aboubakar; Gaziantep, Antalyaspor, BaÅŸakÅŸehir ve iÃ§ sahada oynanan Bodo Glimt maÃ§larÄ±nda sakatlÄ±klarÄ± ve rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giymemiÅŸti. Deplasmanda oynanan Samsunspor maÃ§Ä±nda ise oyuna sonradan dahil olmuÅŸtu. TecrÃ¼beli golcÃ¼, 5 maÃ§lÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan 11â€™de gÃ¶rev aldÄ±.

ZAYNUTDINOV MASKEYLE GÃ–REV YAPTI

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Club Brugge maÃ§Ä±nda maskeyle gÃ¶rev aldÄ±. SÃ¼per Ligâ€™in 12â€™nci haftasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir ile oynanan iÃ§ saha maÃ§Ä±nda Zaynutdinovâ€™un burun kemiÄŸi ve gÃ¶z Ã§ukuru kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Samsunspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosuna dahil edilmeyen Zaynutdinov, bir maÃ§lÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan 11â€™deki yerine dÃ¶ndÃ¼. Kazak futbolcu, maÃ§ta maskeyle gÃ¶rev yaptÄ±.

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TRÄ°BÃœNLER BOÅž KALDI

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Club Bruggeâ€™u konuk ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada tribÃ¼nler boÅŸ kaldÄ±. Daha Ã¶nce Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlÄ±larda, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± az sayÄ±da taraftar takip etti. TribÃ¼nlerde bÃ¼yÃ¼k boÅŸluklar gÃ¶zlendi. Ã–te yandan Club Brugge taraftarlarÄ± ise kendilerine ayrÄ±lan deplasman tribÃ¼nÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de doldurdu.

ÅžOKE EDEN ERKEN GOLLER

TÃ¼praÅŸ Stadyumu'nda maÃ§a Club Brugge hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±. Konuk ekip 4. dakikada Nielsen ve 14. dakikada Thiago'nun attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±. Ä°lk yarÄ±nÄ±n kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ataklar olsa da skor deÄŸiÅŸmesi ve takÄ±mlar soyunma odasÄ±na 2-0 ile gitti.

2. GOLDE OMAR COLLEY'E TEPKÄ°

Club Brugge'Ã¼n Thiago ile bulduÄŸu ikinci golde ceza alanÄ±nda rakibini takip etmeyen Omar Colley'e taraftarlar sosyal medyadan yoÄŸun tepki gÃ¶sterdi. BazÄ± yorumlarda Colley'nin hemen kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yazÄ±ldÄ±.

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Ä°KÄ°NCÄ° YARI DA Ä°LK YARI GÄ°BÄ° BAÅžLADI

Club Brugge, ikinci yarÄ±nÄ±n 26. saniyesinde Thiago ile skoru 3-0'a getirdi. 51'de Onyedika'nÄ±n golÃ¼yle fark 4'e Ã§Ä±ktÄ±.

TARAFTARDAN TEPKÄ°: FORMAYI Ã‡IKARIN Ã‡IPLAK OYNAYIN

Ä°lk yarÄ±da zaman zaman takÄ±ma ve yÃ¶netime tepki gÃ¶steren BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, ikinci yarÄ±nÄ±n hemenbaÅŸÄ±nda skor 4-0 olunca tepkilerini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±. OyuncularÄ± Ä±slÄ±klayan Siyah-beyazlÄ± taraftarlar 'FormayÄ± Ã§Ä±karÄ±n Ã§Ä±plak oynayÄ±n' tezahÃ¼ratÄ± yaptÄ±.

Oyuncu deÄŸiÅŸiklikleri sÄ±rasÄ±ndada Ã§Ä±kan oyuncular Ä±slÄ±klandÄ±.

MAÃ‡ 5-0 BÄ°TTÄ°!

Club Brugge, 69. dakikada Skov Olsen ile bir gol daha bulduve maÃ§Ä± 5-0 kazandÄ±.

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AVRUPA KUPALARINDA EVÄ°NDE EN AÄžIR MAÄžLUBÄ°YETÄ° TEKRARLADI

Club Brugge'e 5-0 kaybeden BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa kupalarÄ± tarihinde evinde aldÄ±ÄŸÄ± en aÄŸÄ±r yenilgiyi tekrar yaÅŸadÄ±. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, 1987 yÄ±lÄ±nda evinde Dinamo Kiev'e 5-0 kaybetmiÅŸti.

RIZA Ã‡ALIMBAY: TARAFTAR SABREDECEK

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan tepkilerle ilgili; "Taraftarlar her ÅŸeyden Ã¶nce sabredecekler. Ben daha Ã¶nce gelseydim veya bu maÃ§ 1-2 ay sonra olsaydÄ± her ÅŸey farklÄ± olurdu. GerÃ§ekten elimizde oynatacak oyuncumuz yok. Mazeret olsun diye sÃ¶ylemiyorum. Ben daha Ã¶nce bu kadar sakat gÃ¶rmedim. Ä°nanÄ±lmaz derecede sakatlÄ±klar var. Her gelen en az 2-3 hafta sakat oluyor. BugÃ¼n bir tane oyuncu dahi bulabilseydik bir stoperimiz daha olacaktÄ±." diye konuÅŸtu.

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