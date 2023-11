BeÅŸiktaÅŸ - Club Brugge maÃ§Ä±nda taraftardan yoÄŸun tepki: FormayÄ± Ã§Ä±karÄ±n Ã§Ä±plak oynayÄ±n

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 mağlup oldu.

RIZA ÇALIMBAY'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Gruptan çıkma şansını önceki maçta kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Samsunspor mücadelesinin 11’inde 7 değişikliğe giderek Club Brugge maçında takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; Mert Günok, Rosier, Masuaku, Necip Uysal, Hadziahmetovic, Gedson ve Muelaka’nın yerine Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Rebic ve Aboubakar’ı 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Çalımbay, savunma hattını; Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Colley ve Zaynutdinov’dan oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve Chamberlain’i sahaya süren Rıza Çalımbay; hücum hattının sağında Cenk Tosun, solunda Rebic’i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

SAVUNMADA 3 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cezalı ve sakat oyuncuların çokluğunda kadroda büyük değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Samsunspor maçında 11’de görev yapan Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları ile Necip Uysal’ın da cezalı olması nedeniyle savunmada 3 zorunlu değişikliğe gitti. Çalımbay bu üç ismin yerine savunmada Tayfur Bingöl, Onur Bulut ve Zaynutdinov’a forma verdi.

ONUR BULUT BU KEZ STOPER

Beşiktaş’ta Onur Bulut, Club Brugge mücadelesinde savunmanın ortasında görev aldı. Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut, geldiğinden beri farklı mevkilerde görev yapmaya devam etti. Sağ bek ve sağ açık olarak birçok maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, Masuaku’nun sakatlık yaşadığı dönemde bir süre sol bek olarak da görev yapmıştı. Onur Bulut, savunmanın merkezindeki isimlerin sakatlık ve cezası nedeniyle bu maçta ise stoperde görev aldı.

ABOUBAKAR 5 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 maç sonra 11’deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda oynanan Bogo / Glimt maçında 11’de görev yapan Aboubakar; Gaziantep, Antalyaspor, Başakşehir ve iç sahada oynanan Bodo Glimt maçlarında sakatlıkları ve rahatsızlığı nedeniyle forma giymemişti. Deplasmanda oynanan Samsunspor maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Tecrübeli golcü, 5 maçlık aranın ardından 11’de görev aldı.

ZAYNUTDINOV MASKEYLE GÖREV YAPTI

Beşiktaş’ın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Club Brugge maçında maskeyle görev aldı. Süper Lig’in 12’nci haftasında Başakşehir ile oynanan iç saha maçında Zaynutdinov’un burun kemiği ve göz çukuru kırılmıştı. Samsunspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Zaynutdinov, bir maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Kazak futbolcu, maçta maskeyle görev yaptı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş’ın Club Brugge’u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Daha önce Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda, karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Öte yandan Club Brugge taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü büyük ölçüde doldurdu.

ŞOKE EDEN ERKEN GOLLER

Tüpraş Stadyumu'nda maça Club Brugge hızlı başladı. Konuk ekip 4. dakikada Nielsen ve 14. dakikada Thiago'nun attığı gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı. İlk yarının kalan bölümünde karşılıklı ataklar olsa da skor değişmesi ve takımlar soyunma odasına 2-0 ile gitti.

2. GOLDE OMAR COLLEY'E TEPKİ

Club Brugge'ün Thiago ile bulduğu ikinci golde ceza alanında rakibini takip etmeyen Omar Colley'e taraftarlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Bazı yorumlarda Colley'nin hemen kadro dışı bırakılması gerektiği yazıldı.

İKİNCİ YARI DA İLK YARI GİBİ BAŞLADI

Club Brugge, ikinci yarının 26. saniyesinde Thiago ile skoru 3-0'a getirdi. 51'de Onyedika'nın golüyle fark 4'e çıktı.

TARAFTARDAN TEPKİ: FORMAYI ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN

İlk yarıda zaman zaman takıma ve yönetime tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, ikinci yarının hemenbaşında skor 4-0 olunca tepkilerini yoğunlaştırdı. Oyuncuları ıslıklayan Siyah-beyazlı taraftarlar 'Formayı çıkarın çıplak oynayın' tezahüratı yaptı.

Oyuncu değişiklikleri sırasındada çıkan oyuncular ıslıklandı.

MAÇ 5-0 BİTTİ!

Club Brugge, 69. dakikada Skov Olsen ile bir gol daha bulduve maçı 5-0 kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA EVİNDE EN AĞIR MAĞLUBİYETİ TEKRARLADI

Club Brugge'e 5-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde evinde aldığı en ağır yenilgiyi tekrar yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 1987 yılında evinde Dinamo Kiev'e 5-0 kaybetmişti.

RIZA ÇALIMBAY: TARAFTAR SABREDECEK

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından tepkilerle ilgili; "Taraftarlar her şeyden önce sabredecekler. Ben daha önce gelseydim veya bu maç 1-2 ay sonra olsaydı her şey farklı olurdu. Gerçekten elimizde oynatacak oyuncumuz yok. Mazeret olsun diye söylemiyorum. Ben daha önce bu kadar sakat görmedim. İnanılmaz derecede sakatlıklar var. Her gelen en az 2-3 hafta sakat oluyor. Bugün bir tane oyuncu dahi bulabilseydik bir stoperimiz daha olacaktı." diye konuştu.