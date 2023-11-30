×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaşta Başkan Ahmet Nur Çebi veda etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 20:24

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün çalışanlarıyla vedalaştı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumunda bir araya geldiği siyah-beyazlı kulübün çalışanlarıyla vedalaştı.

Kulüp personeliyle tek tek tokalaşan Çebi, ardından yaptığı konuşmada, "Ben Beşiktaş'a hizmet ettim. Sizler de en az benim kadar Beşiktaş'a hizmet ettiniz ve alın terinizin karşılığını aldınız. Ben de Beşiktaş'a hizmet etmiş olmanın onurunu kendime paye aldım. Bu kuruma herkes zarar vermek isteyebilir. Namusunuz ve şerefinizle bu kulübü zarar vermek isteyenlerden korumak sizin göreviniz. Asıl nöbetçi sizsiniz. Sizler hancısınız, bizler yolcuyuz. Bu kulübün onuru, namusu ve şerefi sizlere ait. Buraya birileri gelecek, buradan birileri gidecek. Bu kurum 120 yıldır ayakta. Hakkınızı helal edin, ben size hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı kulüp, 3 Aralık Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulla yeni başkanını seçecek. Beşiktaş’a 20 Ekim 2019’da başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, hafta sonunda yapılacak seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!