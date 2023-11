Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! 'Çok sakat var! Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ı suçlayamam, Fenerbahçe maçında...'

Haberin Devamı

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Her şeyden önce hakikaten bizim için iddiasız bir maçtı. O kadar da çok eksik var. Hepsi meydana çıktı. Hiç kimse yerinde oynamadı. Ne sağ bekimiz sağ bek, ne sol bekimiz sol bek. Mecburen Onur'u stoperde oynattık. Herkesi değişik yerde oynadık. Elimizde oyuncu yok, defans hiç yok. Maçı kaybetmek istemedik ama... Bir stoperimiz bile yok doğru dürüst. Maça da kötü başladık. İkinci yarıda daha iyi olacağız dedik, hemen başında gol yedik. Üzgünüz. Hedefimiz Konferans Ligi değil zaten. Önümüzde Ankaragücü, Fenerbahçe gibi kritik ve önemli maçlar var. Prestij açısından kötü oldu. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Oyuncuyu yerinde oynatmazsan verim bekleme şansın sıfır. İlk defa bu kadar eksik bir takımdık. Bizim kadroda sakatların sayısı, sağlıklı oyunculardan daha fazla. Yapacak bir şey yok. Bu da benim şanssızlığım. Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum.

"ROSIER, FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMAZ"

Rosier'in Samsun'daki sakatlığı nereden baksan 2 hafta. Fenerbahçe maçında oynamaz. Arthur yine öyle. Bailly var, hep sakat. Mükemmel bir oyuncu ama sakat. Daniel sakat. Rachid sakat. Hangisini sayayım ki? Yapacak bir şeyimiz yok. Bana deseler ki, 'Bu maçı oynamasan olur mu?' olur derdim.

Yapamıyorsun ki... Çocuklar zorlanıyor. Tayfur, Onur zorlanıyor. Sol bekte Bahtiyar maskeyle oynuyor. Oyuncu mu yok diyecekler, yok, maalesef yok. Bizim oyuncularımızın oyunları da bu değil. Herkes rahat olsun. Konferans Ligi'nde iddiamız, bir şeyimiz yok. Sadece bir maç oynadık. O kadar.

"ŞENOL HOCA VE BURAK HOCAYI SUÇLAMIYORUM"

Şenol Hoca olsun, Burak Hoca olsun bizden daha iyi biliyorlar. Biz geldiğimizde o sakatların hepsi vardı. Onları suçlayacak değiliz ama oldu yani. Nedenini bilmiyoruz, büyük ihtimalle aşırı yüklenmeden olmuştur. Şenol Hoca çok tecrübeli bir teknik direktör, kimseye de bir şey diyemiyoruz.

"FENERBAHÇE MAÇINDA TELAFİ EDECEĞİZ"

Ben sezon başından beri burada olsaydım çok şey değişik olurdu, daha güzel ve iyi şeyler olurdu. Tabii bu da bir şans. Gelir gelmez 6-7 oyuncu sakat. Hepsi aynı yerden sakat. Bunun incelenmesi lazım. Bir takımda bu kadar arka adale sakatlığı olur mu? Bu maça daha önce hazırlansam, oyuncular sağlam olsa böyle olmazdı. Bu şanssızlık. En çok taraftara üzüldüm. Güzel bir şey yaparız diye uğraştık. Eksiklerden ötürü bu başımıza geldi. İnşallah Ankaragücü ve Fenerbahçe maçında telafi edeceğiz. Bambaşka olacak.

OYUNCULARDA BİR DİRENÇ VAR MI?

Benim çalıştığım yerde direnç diye bir şey olmaz. Ne direnci? Öyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben kararlarımı veririm, o olur. Ben öyle şeylere meydan vermem. Takıma zarar verecek her şeyin önünü keserim, kadro dışı veririm.

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM! MADDİ BEKLENTİM YOK AMA..."

Ben Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ın çok iyi olmasını istiyorum. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Maddi açıdan beklentimiz yok. Ama bu takımın düzelmesi gerekiyor.

"TARAFTAR SABREDECEK"

Taraftarlar her şeyden önce sabredecekler. Ben daha önce gelseydim veya bu maç 1-2 ay sonra olsaydı her şey farklı olurdu. Gerçekten elimizde oynatacak oyuncumuz yok. Mazeret olsun diye söylemiyorum. Ben daha önce bu kadar sakat görmedim. İnanılmaz derecede sakatlıklar var. Her gelen en az 2-3 hafta sakat oluyor. Bugün bir tane oyuncu dahi bulabilseydik bir stoperimiz daha olacaktı.

