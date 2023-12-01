Nordsjaelland'a 6-1 yenilen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Ludogorets maçından geldi! Grupta işler karıştı, son maçlar öncesi ihtimaller...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu ve Avrupa kupaları tarihinin en ağır üçüncü yenilgisini aldı.

İSMAİL KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’inde 5 değişikliğe gitti. Kartal, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Dzeko’nun yerlerine; Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Kent, Cengiz Ünder ve Batshuayi’ye görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Nordsjaelland maçına şu 11’le çıktı: “Livakovic, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Kent, Batshuayi.”

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CENGİZ ÜNDER 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder 13 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig’in 4’üncü haftasında 17 Eylül tarihinde Antalyaspor ile oynanan maçın 5’inci dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, 13 maç aranın ardından ilk 11'e döndü. Uzun süren sakatlığı sona eren Cengiz Ünder, Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

ALTYAPIDAN KADROYA 5 TAKVİYE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapıdan 5 oyuncuyu kadroya dahil etti. Tecrübeli teknik adam Yusuf Akçiçek’e ilk 11’de görev verirken, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise yedekler arasında yer aldılar.

MAÇ ÖNCESİ ZEMİN TEMİZLENDİ

Danimarka Farum'da gündüz etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde durdu. Karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ın sentetik zemininde maç öncesinde temizlik çalışmaları yapıldı. Mücadele sırasında ise hava sıcaklığı eksi 4 dereceyi buldu. Öte yandan maç öncesinde saha ıslatıldı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarka deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 10 bin 300 kişi kapasiteli Right to Dream Park’ta kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca rakip takım tribünlerinde de yer alarak takımlarına destek oldular.

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FENERBAHÇE TARİHİNİN EN AĞIR ÜÇÜNCÜ YENİLGİSİ

Right to Dream Park'ta oynanan maçta temsilcimiz, Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında tarihinin en ağır üçüncü yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri şu şekilde:

1975/76 sezonu: Benfica 7-0 Fenerbahçe (Şampiyon Kulüpler Kupası)

1992/93 sezonu: Sigme Olomouc 7-1 Fenerbahçe (UEFA Kupası)

2023/24 sezonu: Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

1978/79 sezonu: PSV Eindhoven 6-1 Fenerbahçe (Şampiyon Kulüpler Kupası)

2004/05 sezonu: Manchester United 6-2 Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi)

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DİĞER MAÇTAN SON DAKİKADA GOL GELDİ, GRUP KARIŞTI!

Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Nordsjaelland puanını 10'a yükseltip son maçlar öncesi liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşan Ludogorets, 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazanıp puanını 9'a yükseltti.

Fenerbahçe ile ikili averajı eşit olan Bulgaristan ekibi, temsilcimizin fark yemesi üzerine genel averajda öna geçip son maçlar öncesi ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise üçüncü sıraya geriledi.

Spartak Trnava'nın ise grupta 1 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

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Fenerbahçe grubun son haftasında Kadıköy'de Spartak Trnava'yı konuk edecek. Ludogorest ise Nordsjaelland'ı ağırlayacak.

Temsilcimiz, grupta bir iddiası kalmayan Spartak Trnava'yı son hafta mağlup etmesi halinde gruptan çıkacak. Sarı-lacivertli takımın kulağı ise grubun diğer maçında olacak. Fenerbahçe maçını kazanır, Ludogorets - Nordsjaelland maçı berabere biterse Fenerbahçe grubu lider tamamlayacak. Ludogorets'in kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Nordsjaelland'ın Ludogorets'i yenmesi halinde ise Fenerbahçe grubu ikinci bitirecek.

Fenerbahçe, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde Nordsjaelland'ın Ludogorest'i mağlup etmesini bekleyecek. Bu durumda temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayacak.

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LİDERLİK ÖNEMLİ!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. Grup ikincileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü tamamlayan takımlarla play-off turu oynuyor.

SON MAÇLAR ÖNCESİ PUAN DURUMU

1- Nordsjaelland: 10 puan, +11 averaj

2- Ludogorets: 9 puan, -1 averaj

3- Fenerbahçe: 9 puan, -2 averaj

4- Spartak Trnava: 1 puan, -8 averaj