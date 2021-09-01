Son Dakika: Ve Falcao ayrıldı, Galatasaray 3 milyon avro verecek

İspanyol ekibi Kolombiyalı yıldızın yıllık net ücretinin 2 milyon Euro’luk kısmını üstlenecek. Aslan ise Falcao’ya bu sezon sözleşme feshi için 3 milyon Euro ödeyecek.

35 yaşındaki futbolcu, Cimbom’da çıktığı 43 karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı. Ayrılık KAP’a bildirildi.

Ayrıca Aslan, Türkiye’de 8 Eylül’de sona erecek transfer döneminin son günlerini hareketli geçirecek.

Sarı kırmızılı yönetim, Benfica’dan Gedson Fernandes, Sassuolo’dan Kaan Ayhan, Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu ve El Ahyl’den Aliou Dieng’den en az transfer etmek istiyor.

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