Son Dakika: Galatasaraylı golcü Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferinde sorun çıktı

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, büyük beklentilerle transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i Fransız ekibi Bordeaux'a satmayı planlarken transfer sorun çıktı.

Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mısırlı golcünün transferinde Galatasaray ve Zamalek arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle henüz bir sonuca varılmadığı öğrenildi.

Galatasaray'ın 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu vadeli olarak ödemek istediği öğrenildi.

Zamalek'in ise 4 milyon doların peşin olarak ödenmesini istediği için transferde pürüz çıktığı ancak sorunun giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, 25 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 1 de asist yaptı.