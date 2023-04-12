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Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında kritik zirve! 3 maçı örnek gösterip şikayetlerini dile getirecek

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#Galatasaray#Dursun Özbek#TFF
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında kritik zirve 3 maçı örnek gösterip şikayetlerini dile getirecek
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

Dursun Özbek, TFF kurulları ve MHK ile ilgili şikayetlerini dile getirecek. Son 3 maçta takımı aleyhine hata yapan hakemlerin görev almaya devam ettiğine dikkat çekecek olan Özbek, buna karşın A.Demir-F.Bahçe karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık’ın kızağa çekildiğini hatırlatıp, “Hakemlere, ‘F.Bahçe aleyhinde hata yaparsan cezalandırılırsın, G.Saray aleyhine yaparsan ödüllendirilirsin’ mesajı veriliyor” şikayetinde bulunacak.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu akşam kulüplere vereceği iftar yemeği öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile kritik bir görüşme yapacak. Özbek, hukuktan sorumlu yönetici Can Natan’ın da katılacağı bu toplantıda, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) atamaları ile disiplin sevkleri konusunda yaşadıkları rahatsızlıkları dile getirecek.

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G.SARAY’A KARŞI HATA YAPMAK SERBEST Mİ?

Özbek’in bu görüşmede Büyükekşi’ye, Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda oynadıkları son 3 maçta takımı aleyhine hatalı kararlar veren hakemlerin ödüllendirildiğini ifade edip, “Galatasaray’a karşı hata yapmak serbest mi? Maçlarımızda hatalı kararlar veren hakemler hemen başka görevler alıyor. MHK bu hakemlerin yönetiminden memnun ve ödüllendiriyor” diyeceği belirtildi.

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F.BAHÇE’YE HATA YAPANLAR CEZALANDIRIYOR

MHK’nın Fenerbahçe ile ilgili tutumuna dikkat çekilerek, sarı lacivertlilerin Adana Demir ile 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten Ali Palabıyık’ın o günden sonra hiç görev alamadığı, VAR hakemi Koray Gençerler’in ise sadece 1. Lig’de AVAR yapıldığı belirtilerek, “Hakemlere, Fenerbahçe aleyhinde hata yaparsan cezalandırılırsın, Galatasaray aleyhine yaparsan ödüllendirilirsin mesajı veriliyor” denilecek.

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DİSİPLİN SEVKLERİNDE ÇİFTE STANDART VAR

Dursun Özbek ayrıca disiplin sevkleri ile ilgili de Mehmet Büyükekşi’ye şikayette bulunacak. Özbek’in, “Sosyal medya hesaplarımızdan yapılan paylaşımlar için bile biz 36. maddeden yani men cezası talebiyle sevk ediliyoruz, Fenerbahçe ise sadece para cezasını kapsayan 38. maddeden disiplin kuruluna gönderiliyor” diyeceği ve bu konudaki örnekleri masaya koyacağı öğrenildi.

iŞTE Dursun Özbek’iN ÖRNEK GÖSTERDiĞi 3 MAÇ

KONYASPOR- GALATASARAY:

Ahmet Oğuz’a, Dubois’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gösterilmedi. Maçın VAR hakemi Serkan Tokat üst üste 2 haftadır görev alıyor, son olarak Kasımpaşa-Trabzon’da VAR’dı.

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GALATASARAY- ADANA DEMiR:

Emre Akbaba’ya, Mertens’in faulü kırmızı kart gerektiriyordu. Hakem Ali Şansalan’a arka arkaya VAR ve AVAR görevleri verildi (Sakarya-Manisa/VAR, Sivas-Başakşehir/AVAR). VAR’daki Bahattin Şimşek de Eyüp-Gençlerbirliği maçına hakem olarak atandı.

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GALATASARAY-BAŞAKŞEHiR:

İki penaltı verilmedi, Başakşehir’in ikinci golü öncesi Serdar Gürler, Kaan Ayhan’a faul yaptı. VAR’daki Özgür Yankaya ondan sonra 2 maçta (Göztepe-Samsun, Beşiktaş-Giresun) VAR görevi yaptı, hakem Kadir Sağlam ise Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşmasına AVAR olarak atandı.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#TFF

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