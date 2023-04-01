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Galatasaray-Adana Demirspor maçında çok konuşulan karar! 'Yeter artık' paylaşımı ve taraftardan tepki...

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig
Galatasaray-Adana Demirspor maçında çok konuşulan karar Yeter artık paylaşımı ve taraftardan tepki...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 21:40

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı müdahale ve sonrasında yaşananlar çok konuşuldu.

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

Nef Stadyumu'nda oynanan maçta Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı müdahale ve hakemin kararı çok konuşuldu.

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54 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Son lig haftasında Konyaspor'a kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor karşısına Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini sürdü.

Sakatlığından dönen ve maça 11'de başlayan Mertens, 54 gün sonra Galatasaray formasıyla sahaya çıkmış oldu.

Belçikalı yıldız, son olarak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında süre almıştı.

GALATASARAY'DAN PENALTI BEKLENTİSİ

Yüksek tempoyla oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Dries Mertens Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı tribünler ve oyuncular, bu pozisyonda Emre'ye kırmızı kart bekledi. Hakem Ali Şansalan Emre Akbaba'yı sarı kartla cezalandırdı.

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Bu kararın ardından Galatasaray tribünleri, bir süre hakem aleyhine tezahüraylarda bulundu.

GALATASARAY'DAN MAÇ BİTMEDEN TEPKİ

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından maç esnasında "Yeter artık" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım da yapıldı.

FAUL SONRASI SAHA KARIŞTI

Emre Akbaba'nın hareketi sonrası saha kenarı bir süreliğine karışırken tartışma büyümeden sona erdirildi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçında çok konuşulan karar Yeter artık paylaşımı ve taraftardan tepki...

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig

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