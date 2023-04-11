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Galatasaray’a Abdülkerim’den güzel haber geldi

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Süper Lig
Galatasaray’a Abdülkerim’den güzel haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

Galatasaray’ın geçtiğimiz çarşamba günü Medipol Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı’nın durumu netleşti.

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Victor Nelsson ile birlikte savunmanın en önemli iki oyuncusundan biri olan Abdülkerim, cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyebilecek. Abdülkerim’in dönüşüyle birlikte Kayseri maçında defans göbeğinin Nelsson ile Abdülkerim’den oluşması bekleniyor.

BURUK’TAN UYARI

Abdülkerim’den gelen iyi haberle sevinen teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçı için oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi. Ligde son 3 maçını kazanan rakiplerinin son derece formda ve moralli olduğuna dikkat çeken Buruk, dünkü antrenmanda “Kendi taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük avantaj ama işimiz hiç kolay olmayacak. Kayserispor çok disiplinli ve mücadeleci bir takım. İyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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DiVAN YARIN TOPLANIYOR

Galatasaray Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı’nın yarın saat 13.30’te Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılacağı duyuruldu. Toplantıda 2022 faaliyet raporunun yanı sıra Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi sunumu yapılacak.

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Süper Lig

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