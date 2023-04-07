Galatasarayâ€™dan AbdÃ¼lkerim BardakcÄ±â€™nÄ±n sakatlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

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Galatasaray, AbdÃ¼lkerim BardakcÄ±'nÄ±n sol arka alt adele grubunda aÅŸil tendon komÅŸuluÄŸunda zorlanma tespit edildiÄŸini duyurdu

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Futbolcumuz AbdÃ¼lkerim BardakcÄ±nÄ±n yapÄ±lan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aÅŸil tendon komÅŸuluÄŸunda zorlanma tespit edilmiÅŸ olup, oyuncumuzun tedavisine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.Â

HAZIRLIKLAR BAÅžLADI

Galatasaray, SÃ¼per Ligin 29â€™uncu haftasÄ±nda Kayserispor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±.

Dinamik Ä±sÄ±nmayla baÅŸlayan idman, iki grup halinde 8e 2 pas ve geniÅŸ alanda kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla devam etti. Teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netimindeki antrenman, koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve topa sahip olma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.

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SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, yarÄ±n saat 17.30da yapacaÄŸÄ± idmanla Kayserispor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.