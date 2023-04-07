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Galatasaraylı Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi! Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek...

Güncelleme Tarihi:

#PFDK#Icardi#Galatasaray
Galatasaraylı Mauro Icardi, PFDKya sevk edildi Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 20:06

Galatasaraylı Mauro Icardi, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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Galatasaraylı Mauro Icardi, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sevkleri açıklandı.

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İşte yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği’nce 07.04.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’ nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’ nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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#PFDK#Icardi#Galatasaray

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