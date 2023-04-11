Canlı anlatım: Manchester City Bayern Münih maçı

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, Bayern Münih ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Manchester City 1-0 Bayern Münih

Gol: 27' Rodri

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland.

Bayern Münih: Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Gnabry.

2005-2011 arasında İngiliz takımlarına konuk olduğu dört Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Bayern Münih, daha sonraki 10 ziyaretinde sadece iki mağlubiyet aldı.Alman takımlarını konuk ettiği son 10 Şampiyonlar Ligi maçını toplam 39 gol atarak kazanan Manchester City, bu galibiyetlerin dördünü eleme turlarında aldı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde oynadığı eleme turu maçlarının %54'ünü kazanan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, turnuva tarihinde 30+ karşılaşmaya çıkan çalıştırıcılar arasında en yüksek yüzdeye sahip isim konumunda.

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Pep Guardiola ile Thomas Tuchel, kariyerlerinde dördüncü kez bir kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar iki çalıştırıcı arasında oynanan üç maçın ikisini Tuchel'in çalıştırdığı takımlar kazanırken; diğer karşılaşmadan galip ayrılan taraf, seri penaltıları sonrası Pep oldu. Manchester City formasıyla çıktığı altı Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol atan Erling Haaland, turnuva tarihinde bir kulüp adına 10 gole en kısa sürede ulaşan iki oyuncudan biri konumunda. Bu sezon Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Leon Goretzka, turnuva kariyerindeki gol katkılarının yarısını 2022/23 sezonunda yaptı.

Kariyerinde Bayern Münih'e karşı forma giydiği yedi resmi maçta beş gol atan Manchester City santrforu Erling Haaland, bu yedi karşılaşmada da sahadan mağlup ayrıldı. Aralık 2019'dan bu yana Norveçli oyuncunun ikiden fazla kez karşılaştığı takımlar arasında galibiyet alamadığı tek rakibi Bayern. Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 140 maçın 99'unu kazanan Thomas Müller, turnuva tarihinde 100 galibiyete ulaşan üçüncü oyuncu olmak istiyor.

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MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Manchester City Bayern Münih maçı saat 22:00'de başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.