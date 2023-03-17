Konyaspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar! Kırmızı kart beklentisi...

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Konyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı 26. hafta mücadelesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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Karşılaşmanın 15. dakikasında sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubois, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılı oyuncular, pozisyon sonrası kırmızı kart beklerken hakem Zorbay Küçük aynı görüşte olmadı. VAR incelemesi için de tavsiyede bulunulmadı.

Bu karar sonrası oyuncular tepki gösterirken Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.