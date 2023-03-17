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Konyaspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar! Kırmızı kart beklentisi...

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Konyaspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar Kırmızı kart beklentisi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 20:59

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının 15. dakikasındaki pozisyon çok konuşuldu. Sarı-kırmızılılar, Ahmet Oğuz'un kırmızı kart görmesi gerektiğini savunurken hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.

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Konyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı 26. hafta mücadelesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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Karşılaşmanın 15. dakikasında sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubois, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılı oyuncular, pozisyon sonrası kırmızı kart beklerken hakem Zorbay Küçük aynı görüşte olmadı. VAR incelemesi için de tavsiyede bulunulmadı.

Bu karar sonrası oyuncular tepki gösterirken Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.

Konyaspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar Kırmızı kart beklentisi...

Konyaspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar Kırmızı kart beklentisi...

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

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