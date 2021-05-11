Son Dakika: Süper Lig'de kader maçları! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve düşme hattı...

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Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığı, üç takımın birden şampiyonluk için yarıştığı Süper Lig’de 41. hafta maçları bugün oynanacak. Üç karşılaşmanın heyecanını ve tüm detayları Spor Arena'dan canlı olarak takip edebileceksiniz.



Mücadelenin canlı anlatımlarıyla birlikte karşılaşma sonrası 22:30'da sosyal medya hesaplarımızda konuklarımızla birlikte şampiyonluk yarışını değerlendireceğiz.



İŞTE AKŞAMIN MAÇLARI, SON PUAN DURUMU VE O İHTİMALLER



BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş, Karagümrük’ü yener ve rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray’ın ikisi birden puan kaybederse, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek. Aynı şekilde siyah beyazlılar 1 puan alır, rakipleri yenilirse yine mutlu sona ulaşacak. Bu ihtimallerin dışındaki bütün sonuçlarda şampiyonluk yarışı devam edecek.



Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği’ni 5-1 yenerek son veren Karagümrük’te, sakatlıkları bulunan Alparslan ile Muzaffer Cem dışında eksik yok. Borini, Biglia, Castro, Viviano gibi uzun yıllar İtalya 1. Ligi’nde forma giyen futbolcuların görev yaptığı kırmızı siyahlılarda, sezon başında Beşiktaş’tan ayrılan Roco ve devre arasında siyah beyazlılardan kiralanan Lens de oynuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı 4-1’lik skorla Beşiktaş kazanmıştı.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Ligde geçen hafta MKE Ankaragücü’nü 90+6’da attığı golle 2-1 yenerek lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe, bu akşam Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 20 puan toplayan sarı lacivertli takım, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray’ın şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Denizli’yi yenmesi ve lider Beşiktaş’ın Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Siyah beyazlıların galip gelmesi durumunda Galatasaray’ın umutları son haftaya kalacak. Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit. Genel averajda ise Beşiktaş'ın +4 üstünlüğü bulunuyor.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLABİLİR

Kasımpaşa-Ankaragücü, Gençlerbirliği-Göztepe, Başakşehir-Kayserispor ve Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından çıkacak sonuçlar düşme hattının kaderini belirleyecek.

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un ardından küme düşecek diğer üç takım bugün belli olabilir. Tehlikeli bölgede bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü, alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

EN RAHATI KASIMPAŞA

Ligde 15. sırada bulunan 43 puanlı Kasımpaşa’dan itibaren Fraport-TAV Antalyaspor (43), HES Kablo Kayserispor (40), MKE Ankaragücü (38), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (37) ve Gençlerbirliği (35) takımları küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Bu akşam Kasımpaşa, Ankaragücü’nü; Gençlerbirliği, Göztepe’yi konuk ederken, Büyükşehir Belediye Erzurum, Alanya’da, HES Kablo Kayserispor da Medipol Başakşehir deplasmanında puan arayacak.

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