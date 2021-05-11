Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kaybetti ve Galatasaray ile puanları eşitlendi.

Mücadelenin 39. dakikasında Bertolacci ile öne geçen Karagümrük, 54. dakikada Ghezzal'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Son sözü ise 80. dakikada Borini söyledi ve Karagümrük sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 81 puanda kaldı ve aynı puanlı Galatasaray'ın gol averajıyla önünde yer alarak liderliğini sürdürdü. Karagümrük'ün puanı ise 57 oldu.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Beşiktaş 81 (+44)

2- Galatasaray - 81 (+42)

3- Fenerbahçe - 79

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada sol çaprazda rakibinden sıyrılan Ljajic'in şutunda top kaleci Viviano'da kaldı.

7. dakikada ceza sahası yayına yakın bir noktada topu önünde bulan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

22. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nkoudou'nun uzak köşeye plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan yerden penaltı noktası üzerine Balkovec'in ortasına kayarak müdahale eden Bertolacci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

41. dakikada Fatih Karagümrük ikinci gole yaklaştı. Borini'nin arka direğe yerden ortasında Ndao altıpas önünde meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi ancak Welinton son anda araya girdi ve mutlak bir golü çıkardı.

45 2. dakikada sağ kanattan altı pas içine Rosier'in sert ortasına Larin uçarak kafayla vurdu. Kaleci Viviano, topa iki hamlede sahip oldu.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, N'Koudou, Ghezzal, Larin

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Sobiech, Ndao.

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