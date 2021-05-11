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GeriFutbol Süper Lig'de Ankaragücü ve Erzurumspor küme düştü! 4. takım son hafta belli olacak...
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 20:19 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de Ankaragücü ve Erzurumspor küme düştü! 4. takım son hafta belli olacak...

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Süper Lig'de Ankaragücü ve Erzurumspor küme düştü! 4. takım son hafta belli olacak...

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından küme düşen 2 takım belli oldu. Ankaragücü ve BB Erzurumspor, alınan sonuçların ardından Süper Lig'e veda ettiler.

Süper Lig'in 41. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda dikkat çekici sonuçlar alınırken Erzurumspor ve Ankaragücü, Denizlispor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takımlar oldular.

Küme düşme korkusunu en çok hisseden takımlardan Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Adeta gol düellosuna dönüşen maçta Gençlerbirliği, 3-2 yenik duruma düşmesine karşın sahadan 5-3 galip ayrıldı ve çok kritik bir 3 puan kazandı.

Bir diğer küme düşme adayı Erzurumspor ise 2-0 yenik duruma düştüğü Alanyaspor karşısında 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet alsa da küme düşmekten kurtulamadı.

Ankaragücü ise Kasımpaşa deplasmanından istediğini alamadı ve sahadan 3-1 yenik ayrılarak Erzurumspor'la birlikte Süper Lig'e veda ettiler.

İşte Süper Lig'de oynanan tüm maçların sonuçları ve puan durumu;

Yeni Malatyaspor 1 - 1 Hatayspor

Gaziantep FK 4 - 5 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 3 - 1 Ankaragücü

Gençlerbirliği 5 - 3 Göztepe

Alanyaspor 2 - 3 Erzurumspor

Başakşehir 0 - 0 Kayserispor

Süper Ligde Ankaragücü ve Erzurumspor küme düştü 4. takım son hafta belli olacak...

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